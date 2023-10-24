https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904967640.html

Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ

Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ - РИА Новости, 24.10.2023

Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ

Очередной транш предоставила госкорпорация развития ВЭБ.РФ для проекта модернизации трамвая в Липецке, 520 миллионов рублей будут направлены на закупку вагонов, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:23

2023-10-24T16:23

2023-10-24T16:23

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Очередной транш предоставила госкорпорация развития ВЭБ.РФ для проекта модернизации трамвая в Липецке, 520 миллионов рублей будут направлены на закупку вагонов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, при поддержке ВЭБ.РФ авансировано 28 трамваев, полностью оплачено 10 вагонов, поставлено в город – 19. Всего госкорпорация на сегодняшний день для реализации проекта направила 1,2 миллиарда рублей. Артамонов отметил, что полностью обновить трамвайный парк в Липецке планируют в 2025 году, будет закуплено 46 новых вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также создано 46 километров трамвайных путей. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства Фонда национальном благосостояния России. "Сейчас, конечно, важнейшей является модернизация трамвайной сети в областном центре, она продвигается, работы ведутся, графики соблюдаются. Мы планируем обсудить еще ряд проектов, которые могли бы реализовать в партнерстве с ВЭБ.РФ", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904861211.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов