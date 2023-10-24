https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904967640.html
Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ
Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ - РИА Новости, 24.10.2023
Проект модернизации трамвая в Липецке получил очередной транш от ВЭБ.РФ
Очередной транш предоставила госкорпорация развития ВЭБ.РФ для проекта модернизации трамвая в Липецке, 520 миллионов рублей будут направлены на закупку вагонов, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:23
2023-10-24T16:23
2023-10-24T16:23
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904967332_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_3552c21a3334fcbc7fd81e5738aeb1ba.jpg
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Очередной транш предоставила госкорпорация развития ВЭБ.РФ для проекта модернизации трамвая в Липецке, 520 миллионов рублей будут направлены на закупку вагонов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, при поддержке ВЭБ.РФ авансировано 28 трамваев, полностью оплачено 10 вагонов, поставлено в город – 19. Всего госкорпорация на сегодняшний день для реализации проекта направила 1,2 миллиарда рублей. Артамонов отметил, что полностью обновить трамвайный парк в Липецке планируют в 2025 году, будет закуплено 46 новых вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также создано 46 километров трамвайных путей. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства Фонда национальном благосостояния России. "Сейчас, конечно, важнейшей является модернизация трамвайной сети в областном центре, она продвигается, работы ведутся, графики соблюдаются. Мы планируем обсудить еще ряд проектов, которые могли бы реализовать в партнерстве с ВЭБ.РФ", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231024/lipetsk-1904861211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Очередной транш предоставила госкорпорация развития ВЭБ.РФ для проекта модернизации трамвая в Липецке, 520 миллионов рублей будут направлены на закупку вагонов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, при поддержке ВЭБ.РФ авансировано 28 трамваев, полностью оплачено 10 вагонов, поставлено в город – 19. Всего госкорпорация на сегодняшний день для реализации проекта направила 1,2 миллиарда рублей.
Первые электробусы поступили в Липецк в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что полностью обновить трамвайный парк в Липецке планируют в 2025 году, будет закуплено 46 новых вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также создано 46 километров трамвайных путей. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства Фонда национальном благосостояния России.
"Сейчас, конечно, важнейшей является модернизация трамвайной сети в областном центре, она продвигается, работы ведутся, графики соблюдаются. Мы планируем обсудить еще ряд проектов, которые могли бы реализовать в партнерстве с ВЭБ.РФ", – сказал Артамонов
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