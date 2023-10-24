https://ria.ru/20231024/kuban-1904960458.html

Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани вырос вдвое в 2023 году

Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани вырос вдвое в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2023

Объем поручительств Фонда развития бизнеса Кубани вырос вдвое в 2023 году

Фонд развития бизнеса в Краснодарском крае увеличил объем поручительств в два раза по сравнению с 2022 годом, выдав кубанским предпринимателям 4,2 миллиарда... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T15:59

2023-10-24T15:59

2023-10-25T10:33

краснодарский край

экономика

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Фонд развития бизнеса в Краснодарском крае увеличил объем поручительств в два раза по сравнению с 2022 годом, выдав кубанским предпринимателям 4,2 миллиарда рублей в 2023 году, заявила РИА Новости исполнительный директор фонда Елена Пистунова. "В 2022 году в период с января по октябрь субъектам МСП и самозанятым в Краснодарском крае предоставлено 345 поручительств на общую сумму в 2,13 миллиарда рублей. За этот же период в 2023 году предоставлено 571 поручительств на 4,29 миллиарда. Таким образом, в текущем году рост показателей составил 166% и 201% соответственно", - сказала Пистунова. Отмечается, что на увеличение объемов поддержки повлияла, в том числе и постоянная работа Фонда по упрощению доступа к услугам и мерам поддержки. Как, например, снижение ставок вознаграждения за предоставление поручительства, смягчение требований к получателю, сокращение пакета документов и сроков рассмотрения заявки. Получателей господдержки разделяют на несколько крупных отраслей деятельности. Среди них торговля, услуги, производство, сельское хозяйство, строительство, IT. Уникальные проекты бизнес-обучения для женщин и подростков на базе краевого Фонда работает центр "Мой бизнес", который реализует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Центром запущен ряд уникальных обучающих программ. Например, пилотный проект "Мама на селе". Его цель - это популяризация женского предпринимательства в муниципалитетах и сельских территориях. "Мы стремимся разрушить миф о том, что женщинам на селе сложнее реализовать себя в бизнесе. При поддержке участниц проекта мы хотим повысить привлекательность этих территорий, повысить уровень жизни, что, в свою очередь, способствует развитию инфраструктуры маленьких городов и сел", - рассказала собеседница агентства. Еще один пилотный образовательный проект, стартующий в этом году, - "Начальная школа бизнеса "Подросток". Он нацелен на повышение финансовой грамотности у подростков и стимулирование молодежи к созданию стартапов. Со времени своего открытия в 2019 году центр уже организовал 260 мероприятий для более 6,8 тысячи человек, заинтересованных в развитии малого и среднего бизнеса на территории Краснодарского края. Среди проектов, не имеющих аналогов, реализуется также "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Участники от 18 до 35 лет могут пройти обучение, проработать свой проект с наставниками и привлечь финансирование на развитие бизнеса под 0,1% годовых до 3 миллионов рублей. Раньше о такой поддержке бизнеса можно было только "мечтать". По мнению Пистуновой, сегодня не только в Краснодаре, но в крае в целом работает мощнейшая инфраструктура поддержки предпринимательства. Это ряд региональных фондов, агентств и промпарков, которые реализуют национальные проекты на территории региона. "О таких обширных инструментах поддержки предпринимательства 14 лет назад можно было только мечтать. В далеком 2009 году (время создания организации - ред.) наш Фонд оказывал лишь одну единственную услугу – поручительство. Сегодня Центр "Мой бизнес" является "единым окном" для представителей малого и среднего предпринимательства", - подчеркивает Пистунова. По ее словам, специалисты Центра ежегодно проводят мониторинг наиболее востребованных услуг для бизнеса, получают обратную связь от получателей поддержки. При этом прослеживается тенденция доверия государственной поддержке, которая "уверенно сформировалась за последние несколько лет". Центр фиксирует большее количество повторных обращений за услугами, обращений по положительным рекомендациям, а также увеличение числа инфлюэнсеров.

https://ria.ru/20231024/kultura-1904819508.html

https://ria.ru/20231017/granty-1903465812.html

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, краснодар