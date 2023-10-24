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В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма - РИА Новости, 24.10.2023
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:05
2023-10-24T18:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий белик
госдума рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма. Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, заявил, что Черноморский флот "постепенно убегает из Крыма". Он назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым". "Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, севастопольцы регулярно видят корабля Черноморского флота, стоящие на защите рубежей полуострова. "Подобными заявлениями Зеленский стремится залепить ложью глаза и уши украинскому народу, но я уверен, что на Украине понимают, что их так называемый "гарант Конституции" - отпетый врун", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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безопасность, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, республика крым, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Республика Крым, Черноморский флот ВМФ России, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма

Депутат Белик назвал бредом заявление Зеленского о бегстве ЧФ из Крыма

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма.
Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, заявил, что Черноморский флот "постепенно убегает из Крыма". Он назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым".
"Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, севастопольцы регулярно видят корабля Черноморского флота, стоящие на защите рубежей полуострова. "Подобными заявлениями Зеленский стремится залепить ложью глаза и уши украинскому народу, но я уверен, что на Украине понимают, что их так называемый "гарант Конституции" - отпетый врун", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий БеликГосдума РФРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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