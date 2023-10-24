https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма - РИА Новости, 24.10.2023
В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:05
2023-10-24T18:05
2023-10-24T18:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир зеленский
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма. Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, заявил, что Черноморский флот "постепенно убегает из Крыма". Он назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым". "Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, севастопольцы регулярно видят корабля Черноморского флота, стоящие на защите рубежей полуострова. "Подобными заявлениями Зеленский стремится залепить ложью глаза и уши украинскому народу, но я уверен, что на Украине понимают, что их так называемый "гарант Конституции" - отпетый врун", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В ГД назвали Зеленского отпетым вруном за слова о "бегстве" флота из Крыма
Депутат Белик назвал бредом заявление Зеленского о бегстве ЧФ из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о якобы "постепенном бегстве" Черноморского флота из Крыма.
Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, заявил, что Черноморский флот "постепенно убегает из Крыма". Он назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым".
"Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своем монологе, яркое тому подтверждение. Он живет в информационном вакууме, демонстрируя свое невежество", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, севастопольцы регулярно видят корабля Черноморского флота, стоящие на защите рубежей полуострова. "Подобными заявлениями Зеленский стремится залепить ложью глаза и уши украинскому народу, но я уверен, что на Украине
понимают, что их так называемый "гарант Конституции" - отпетый врун", - подчеркнул депутат.
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться