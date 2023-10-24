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Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно - РИА Новости, 24.10.2023
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Туризм
 
16:54 24.10.2023 (обновлено: 18:36 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/krym-1904957045.html
Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно
Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно - РИА Новости, 24.10.2023
Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно
Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:54
2023-10-24T18:36
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
туристы
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы реалисты, понимаем, в какой ситуации мы живем. Он закончился удовлетворительно... Общий турпоток к концу года будет около 4 миллионов", - сказал Константинов.Он добавил, что важнейшей задачей является сохранение курортных мощностей полуострова, выделяемая федеральным правительством помощь для крымских отельеров очень важна. Туристическая отрасль полуострова - основа для экономики республики, сказал он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28% меньше аналогичного периода 2022 года.Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. За 2021 год было 9,5 миллиона туристов, что являлось рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туристы, владимир константинов
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, туристы, Владимир Константинов
Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно

Константинов: курортный сезон в Крыму прошел удовлетворительно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы реалисты, понимаем, в какой ситуации мы живем. Он закончился удовлетворительно... Общий турпоток к концу года будет около 4 миллионов", - сказал Константинов.
Он добавил, что важнейшей задачей является сохранение курортных мощностей полуострова, выделяемая федеральным правительством помощь для крымских отельеров очень важна. Туристическая отрасль полуострова - основа для экономики республики, сказал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28% меньше аналогичного периода 2022 года.
Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. За 2021 год было 9,5 миллиона туристов, что являлось рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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