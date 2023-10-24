https://ria.ru/20231024/krym-1904957045.html

Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно

Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно - РИА Новости, 24.10.2023

Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно

Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:54

2023-10-24T16:54

2023-10-24T18:36

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

туристы

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы реалисты, понимаем, в какой ситуации мы живем. Он закончился удовлетворительно... Общий турпоток к концу года будет около 4 миллионов", - сказал Константинов.Он добавил, что важнейшей задачей является сохранение курортных мощностей полуострова, выделяемая федеральным правительством помощь для крымских отельеров очень важна. Туристическая отрасль полуострова - основа для экономики республики, сказал он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28% меньше аналогичного периода 2022 года.Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. За 2021 год было 9,5 миллиона туристов, что являлось рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туристы, владимир константинов