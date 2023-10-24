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Константинов рассказал, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту - РИА Новости, 24.10.2023
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07:56 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/krym-1904839473.html
Константинов рассказал, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту
Константинов рассказал, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту - РИА Новости, 24.10.2023
Константинов рассказал, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете Washington Post, выразил уверенность в причастности спецслужб трех стран к... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:56
2023-10-24T07:56
в мире
сша
владимир константинов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
теракт на крымском мосту
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете Washington Post, выразил уверенность в причастности спецслужб трех стран к терактам на Крымском мосту. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "Удар по мосту – это хорошо спланированная, выверенная операция, в том числе с помощью военной авиации, разведывательных беспилотников. Как и в первом теракте, участвовали в этом три страны: помимо СБУ, без ЦРУ и МI6 это невозможно было осуществить. Нас не возьмешь сказками про их невиновность", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, спецслужбы США и Британии – соучастники преступлений, которые совершаются киевским режимом. "Уйти от ответственности у них не получится. Они один день говорят, что против бомбардировок Газы, на следующий день бомбардировки "случайно" начинаются. Конечно, все это делается для того, чтобы усыпить чью-то бдительность", - подчеркнул глава парламента. По его мнению, публикация в газете Washington Post не более чем псевдорасследование. "Они пытаются нам скормить дезинформацию разного рода вбросами, и делают это зачастую достаточно профессионально. Но мы в этом конфликте уже не первый год и понимаем, что все это в чистом виде вранье. Никаких расследований в реальности не происходит, и всем и так понятно, что бы ни делал Киев, он делает это по прямому указанию своих кураторов", - сказал Константинов. По его словам, киевские власти давно утратили любые признаки субъектности и самостоятельности. "Поэтому представить, чтобы они пошли на такие шаги самостоятельно, трудно. Представить, что они что-то хотят сделать, а Вашингтон против, и они делают вопреки его воле, – это миф для очень наивных политиков", - подчеркнул глава парламента. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
https://ria.ru/20231014/most-1902777300.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, сша, владимир константинов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), теракт на крымском мосту, безопасность
В мире, США, Владимир Константинов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт на Крымском мосту, Безопасность
Константинов рассказал, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту

Константинов заявил о причастности США и Британии к терактам на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя публикацию в газете Washington Post, выразил уверенность в причастности спецслужб трех стран к терактам на Крымском мосту.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
«
"Удар по мосту – это хорошо спланированная, выверенная операция, в том числе с помощью военной авиации, разведывательных беспилотников. Как и в первом теракте, участвовали в этом три страны: помимо СБУ, без ЦРУ и МI6 это невозможно было осуществить. Нас не возьмешь сказками про их невиновность", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, спецслужбы США и Британии – соучастники преступлений, которые совершаются киевским режимом.
"Уйти от ответственности у них не получится. Они один день говорят, что против бомбардировок Газы, на следующий день бомбардировки "случайно" начинаются. Конечно, все это делается для того, чтобы усыпить чью-то бдительность", - подчеркнул глава парламента.
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По его мнению, публикация в газете Washington Post не более чем псевдорасследование.
"Они пытаются нам скормить дезинформацию разного рода вбросами, и делают это зачастую достаточно профессионально. Но мы в этом конфликте уже не первый год и понимаем, что все это в чистом виде вранье. Никаких расследований в реальности не происходит, и всем и так понятно, что бы ни делал Киев, он делает это по прямому указанию своих кураторов", - сказал Константинов.
По его словам, киевские власти давно утратили любые признаки субъектности и самостоятельности.
«
"Поэтому представить, чтобы они пошли на такие шаги самостоятельно, трудно. Представить, что они что-то хотят сделать, а Вашингтон против, и они делают вопреки его воле, – это миф для очень наивных политиков", - подчеркнул глава парламента.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
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В миреСШАВладимир КонстантиновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Теракт на Крымском мостуБезопасность
 
 
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