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В МИД Палестины высказались о действиях ООН по кризису на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2023
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17:58 24.10.2023 (обновлено: 18:16 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/krizis-1904997631.html
В МИД Палестины высказались о действиях ООН по кризису на Ближнем Востоке
В МИД Палестины высказались о действиях ООН по кризису на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2023
В МИД Палестины высказались о действиях ООН по кризису на Ближнем Востоке
Неудачи ООН в разрешении палестино-израильского кризиса непростительны, заявил на заседании Совета безопасности организации глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:58
2023-10-24T18:16
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
израиль
рияд аль-малики
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Неудачи ООН в разрешении палестино-израильского кризиса непростительны, заявил на заседании Совета безопасности организации глава МИД Палестины Рияд аль-Малики."Продолжающиеся неудачи (в прекращении этого конфликта – ред.) в этом Совете (СБ ООН - ред.) непростительны", - сказал аль-Малики, выступая на посвященном ситуации на Ближнем Востоке заседании СБ ООН.По его словам, "продолжающаяся резня, которая целенаправленно и систематически совершается Израилем как оккупирующей силой против мирного палестинского населения, должна прекратиться". "СБ ООН обязан остановить их, международное сообщество должно остановить их согласно международному праву", - заявил глава МИД ПНА."Еще больше убийств и несправедливости не сделают Израиль безопаснее, никакое количество оружия, никакие альянсы не добавят безопасности Израилю – лишь мирная воля, желание мира с Палестиной и ее народом (сделают это - ред.)", - предупредил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Израиль, Рияд аль-Малики
В МИД Палестины высказались о действиях ООН по кризису на Ближнем Востоке

Палестина раскритиковала ООН за неспособность решить кризис на Ближнем Востоке

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 окт - РИА Новости. Неудачи ООН в разрешении палестино-израильского кризиса непростительны, заявил на заседании Совета безопасности организации глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Продолжающиеся неудачи (в прекращении этого конфликта – ред.) в этом Совете (СБ ООН - ред.) непростительны", - сказал аль-Малики, выступая на посвященном ситуации на Ближнем Востоке заседании СБ ООН.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
По его словам, "продолжающаяся резня, которая целенаправленно и систематически совершается Израилем как оккупирующей силой против мирного палестинского населения, должна прекратиться". "СБ ООН обязан остановить их, международное сообщество должно остановить их согласно международному праву", - заявил глава МИД ПНА.
"Еще больше убийств и несправедливости не сделают Израиль безопаснее, никакое количество оружия, никакие альянсы не добавят безопасности Израилю – лишь мирная воля, желание мира с Палестиной и ее народом (сделают это - ред.)", - предупредил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНИзраильРияд аль-Малики
 
 
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