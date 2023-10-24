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В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки - РИА Новости, 24.10.2023
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07:17 24.10.2023 (обновлено: 16:41 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html
В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки
В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки - РИА Новости, 24.10.2023
В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки
Косатки часто заходят в бухты Магадана, двигаясь за мигрирующей рыбой и тюленями, рассказал РИА Новости руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелёв. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:17
2023-10-24T16:41
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 24 окт — РИА Новости. Косатки часто заходят в бухты Магадана, двигаясь за мигрирующей рыбой и тюленями, рассказал РИА Новости руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелёв. Ранее жители Магадана распространили множество снятых в бухтах города видеороликов, на которых косатки вплотную подходят к лодкам рыбаков или приближаются к берегу. Косатки — это многометровые морские млекопитающие, которых относят к семейству дельфиновых. Длина взрослых самцов достигает десяти метров. "Сейчас мигрируют лосось и тихоокеанская сельдь. За этими видами рыб идут тюлени, за ними идут косатки, которые питаются тюленями. Для взрослых особей люди не интересны. В первую очередь интерес проявляют косатки-подростки, которым три-четыре года. Они, как и все дельфины, любопытны. Им нравится идти за мотором, подходить вплотную", — рассказал Метелёв. Такое любопытство не всегда безопасно для людей, бывали случаи, когда косатки переворачивали лодки рыбаков. В холодном Охотском море такое происшествие может стоить человеку жизни, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков. "Бывали случаи в дальневосточных морях, когда косатки переворачивали лодки. Если вы находитесь на лодке либо на катере, стоит заглушить мотор либо снизить скорость. Ну и постараться быть незаметным для косатки. Это очень любопытное млекопитающее, и чтобы она потеряла к вам интерес, просто-напросто надо не высовываться, фото либо видео снимать, не привлекая внимания", — сказал Клочков.Ученые Магаданского филиала ВНИРО уточнили РИА Новости, что в окрестностях Магадана дельфины будут появляться, вероятно, еще не долго. Скоро Охотское море в городских бухтах начнет покрываться льдом. Косатки же дышат открытым воздухом, так что предпочитают охотиться вдали от ледовых полей.
https://ria.ru/20231017/moskvarium-1903323085.html
https://ria.ru/20210928/kosatki-1752102607.html
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магадан, охотское море
Магадан, Охотское море
В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки

Метелёв: В охотоморских бухтах Магадана активизировались косатки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКосатка
Косатка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 окт — РИА Новости. Косатки часто заходят в бухты Магадана, двигаясь за мигрирующей рыбой и тюленями, рассказал РИА Новости руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелёв.
Ранее жители Магадана распространили множество снятых в бухтах города видеороликов, на которых косатки вплотную подходят к лодкам рыбаков или приближаются к берегу. Косатки — это многометровые морские млекопитающие, которых относят к семейству дельфиновых. Длина взрослых самцов достигает десяти метров.
"Сейчас мигрируют лосось и тихоокеанская сельдь. За этими видами рыб идут тюлени, за ними идут косатки, которые питаются тюленями. Для взрослых особей люди не интересны. В первую очередь интерес проявляют косатки-подростки, которым три-четыре года. Они, как и все дельфины, любопытны. Им нравится идти за мотором, подходить вплотную", — рассказал Метелёв.
Такое любопытство не всегда безопасно для людей, бывали случаи, когда косатки переворачивали лодки рыбаков. В холодном Охотском море такое происшествие может стоить человеку жизни, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.
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"Бывали случаи в дальневосточных морях, когда косатки переворачивали лодки. Если вы находитесь на лодке либо на катере, стоит заглушить мотор либо снизить скорость. Ну и постараться быть незаметным для косатки. Это очень любопытное млекопитающее, и чтобы она потеряла к вам интерес, просто-напросто надо не высовываться, фото либо видео снимать, не привлекая внимания", — сказал Клочков.
Ученые Магаданского филиала ВНИРО уточнили РИА Новости, что в окрестностях Магадана дельфины будут появляться, вероятно, еще не долго. Скоро Охотское море в городских бухтах начнет покрываться льдом. Косатки же дышат открытым воздухом, так что предпочитают охотиться вдали от ледовых полей.
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