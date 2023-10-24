https://ria.ru/20231024/kongress-1904833129.html

Республиканцы выразили оптимизм о перспективе выбора спикера Конгресса

Республиканцы выразили оптимизм о перспективе выбора спикера Конгресса - РИА Новости, 24.10.2023

Республиканцы выразили оптимизм о перспективе выбора спикера Конгресса

Республиканцы из палаты представителей США высказывают оптимизм о перспективе утверждения во вторник спикера законодательного органа. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:20

2023-10-24T05:20

2023-10-24T05:20

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США высказывают оптимизм о перспективе утверждения во вторник спикера законодательного органа. "Я думаю, мы выберем спикера во вторник", - заявил журналистам член палаты представителей Дон Бэйкон по итогам фракционной конференции. Партийный форум занял более двух часов, но так и не определил единого претендента на пост: за должность борются восемь кандидатов. При этом у республиканцев в палате 221 мандат, а для утверждения их номинанта нужно 217 голосов, то есть фракция не может позволить себе отклонение даже в пять законодателей. Уже три недели партия не может договориться о личности нового спикера, первый после отставки предыдущего спикера Кевина Маккарти кандидат Стив Скализ снялся накануне выборов, глава юридического комитета Джим Джордан проиграл три раунда голосования. Демократическая фракция в полном составе (212 мандатов) поддерживала лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Палата представителей впервые осталась без спикера. Затянувшийся парламентский кризис угрожает повторением ситуации, когда бюджет правительства принимался за несколько часов до истечения крайнего срока, пропуск которого мог обернуться прекращением деятельности федеральных властей, так называемым шатдауном. Нынешний временный бюджет согласован до 17 ноября, новый предстоит формировать, править и голосовать к этому сроку. Кроме того, без спикера палата не может рассмотреть запрос Белого дома о 105 миллиардах долларах помощи Израилю и Украине. Выборы Маккарти спикером в январе потребовали нескольких дней и 15 раундов голосования, он выдвигался от партии на безальтернативной основе, проблема была лишь во внутрифракционной оппозиции. Один из восьми нынешних кандидатов-республиканцев Пит Сешнс также заявил, что рассчитывает на утверждение спикера во вторник. "Я думаю, последние недели дали нам лучшую возможность узнать друг друга… Думаю, мы сможем сделать это", - сказал он. Другой кандидат Кевин Херн уверен в своих шансах на победу. "Иначе я бы не занимался этим. Я не для того выдвигаюсь, чтобы приходить вторым", - сказал он. По словам республиканца Джека Бергмана, фракция во вторник проведет несколько голосований. "Кто останется на ногах последним, тот и получит номинацию в спикеры", - добавил он. Член палаты представителей Мэтт Гетц, с чьей подачи отправили в отставку Маккарти, заявил журналистам, что рассчитывает на успех выборов спикера во вторник. "У нас отличные кандидаты. И я думаю, мы сможем прийти от нынешней группы к номинанту", - сказал он.

https://ria.ru/20231020/bayden-1904274308.html

https://ria.ru/20231020/kandidat-1904268405.html

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в мире, сша, украина, израиль, стив скализ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, кевин маккарти