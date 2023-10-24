США не нашли доказательств участия Ирана в палестино-израильском конфликте
Белый дом: доказательств участия Ирана в палестино-израильском конфликте нет
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. У США по-прежнему нет прямых доказательств участия Ирана в палестино-израильском конфликте, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
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"Мы до сих пор не видели никакой конкретной информации, которая говорит о том, что они участвовали или руководили атаками", - сообщил он журналистам на вопрос о наличии доказательств участия Ирана в нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.