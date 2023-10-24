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Блинкен объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 24.10.2023
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18:53 24.10.2023 (обновлено: 18:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/konflikt-1905014209.html
Блинкен объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт
Блинкен объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 24.10.2023
Блинкен объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт
Разрешить палестино-израильский конфликт можно только на основе подхода "два государства для двух народов", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:53
2023-10-24T18:59
в мире
израиль
энтони блинкен
сша
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Разрешить палестино-израильский конфликт можно только на основе подхода "два государства для двух народов", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Единственный путь прекратить этот ужасающий цикл насилия - в подходе "два государства для двух народов"... У нас нет иллюзий о том, как сложно будет достичь двугосударственного решения, но, как сказал президент Джо Байден, мы не можем сдаваться на пути достижения мира", - сказал Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, энтони блинкен, сша, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Энтони Блинкен, США, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен объяснил, как можно решить палестино-израильский конфликт

Блинкен: конфликт Палестины и Израиля можно решить по формуле двух государств

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Разрешить палестино-израильский конфликт можно только на основе подхода "два государства для двух народов", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Единственный путь прекратить этот ужасающий цикл насилия - в подходе "два государства для двух народов"... У нас нет иллюзий о том, как сложно будет достичь двугосударственного решения, но, как сказал президент Джо Байден, мы не можем сдаваться на пути достижения мира", - сказал Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильЭнтони БлинкенСШАДжо БайденООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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