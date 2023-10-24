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В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта
В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта
Фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:53
2023-10-24T12:53
2023-10-24T15:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения израильских СМИ о том, что власти Израиля разочарованы реакцией России на события, связанные с обострением палестино-израильского конфликта."Мы осуждаем все проявления терроризма, мы соболезнуем родственникам и близким погибших. Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что Россия ведет "достаточно регулярный и интенсивный диалог с израильской стороной" и регулярно обменивается мнениями. Жертвами массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения в южные районы Израиля 7 октября стали более 1,3 тысячи человек. В секторе Газа в результате ответных действий еврейского государства погибли более пяти тысяч жителей, сообщили местные власти.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва считает возможным урегулировать кризис исключительно на основе "двугосударственной формулы. Она предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государственных образований — Израиля и Палестины, но учреждено впоследствии было только одно из них. Израиль, декларируя согласие с изложенными в документе принципами, не освободил при этом окончательно палестинские территории.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, дмитрий песков, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Дмитрий Песков, Израиль, В мире
В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта
Кремль ответил на недовольство Израиля позицией России по конфликту с ХАМАС
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения израильских СМИ о том, что власти Израиля разочарованы реакцией России на события, связанные с обострением палестино-израильского конфликта.
"Мы осуждаем все проявления терроризма, мы соболезнуем родственникам и близким погибших. Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев", — сказал представитель Кремля.
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Он добавил, что Россия ведет "достаточно регулярный и интенсивный диалог с израильской стороной" и регулярно обменивается мнениями.
Жертвами массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения в южные районы Израиля
7 октября стали более 1,3 тысячи человек. В секторе Газа в результате ответных действий еврейского государства погибли более пяти тысяч жителей, сообщили местные власти.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва считает возможным урегулировать кризис исключительно на основе "двугосударственной формулы. Она предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государственных образований — Израиля и Палестины, но учреждено впоследствии было только одно из них. Израиль, декларируя согласие с изложенными в документе принципами, не освободил при этом окончательно палестинские территории.