https://ria.ru/20231024/kone-1904847287.html
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России - РИА Новости, 24.10.2023
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России
Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:22
2023-10-24T09:22
2023-10-24T09:23
экономика
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во вторник компания."Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.Компания в июне 2022 года объявила поиске покупателей на российский бизнес.На момент заключения сделки в Kone в России работало около 300 человек, и на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.Ранее сообщалось, что Kone обслуживает около 1,5 тысячи клиентов в России.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.
https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России
Финский производитель лифтов Kone, продав российский филиал, ушел из страны
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во вторник компания.
«
"Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.
Компания в июне 2022 года объявила поиске покупателей на российский бизнес.
На момент заключения сделки в Kone в России работало около 300 человек, и на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.
Ранее сообщалось, что Kone обслуживает около 1,5 тысячи клиентов в России.
Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq
в Финляндии
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