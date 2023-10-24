Рейтинг@Mail.ru
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 24.10.2023 (обновлено: 09:23 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kone-1904847287.html
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России - РИА Новости, 24.10.2023
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России
Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:22
2023-10-24T09:23
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847004663_0:174:443:423_1920x0_80_0_0_25082f661eb96014ed2a29b2095ff794.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во вторник компания."Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.Компания в июне 2022 года объявила поиске покупателей на российский бизнес.На момент заключения сделки в Kone в России работало около 300 человек, и на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.Ранее сообщалось, что Kone обслуживает около 1,5 тысячи клиентов в России.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.
https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847004663_0:133:443:465_1920x0_80_0_0_e42c9ef6dbc6f24a8f74035b90725761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России

Финский производитель лифтов Kone, продав российский филиал, ушел из страны

© Фото : МосжилинспекцияЛифты
Лифты - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Мосжилинспекция
Лифты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во вторник компания.
«
"Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.
Компания в июне 2022 года объявила поиске покупателей на российский бизнес.
На момент заключения сделки в Kone в России работало около 300 человек, и на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.
Ранее сообщалось, что Kone обслуживает около 1,5 тысячи клиентов в России.
Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
20 октября, 20:43
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала