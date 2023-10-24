https://ria.ru/20231024/kone-1904847287.html

Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России

Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России - РИА Новости, 24.10.2023

Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России

Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:22

2023-10-24T09:22

2023-10-24T09:23

экономика

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская Kone завершила продажу российского подразделения и покинула РФ, сообщает во вторник компания."Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.Компания в июне 2022 года объявила поиске покупателей на российский бизнес.На момент заключения сделки в Kone в России работало около 300 человек, и на долю этого бизнеса приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.Ранее сообщалось, что Kone обслуживает около 1,5 тысячи клиентов в России.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.

https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия