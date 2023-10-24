https://ria.ru/20231024/kitay-1904930260.html
Цинь Гана сняли с поста члена Госсовета Китая
Цинь Гана сняли с поста члена Госсовета Китая - РИА Новости, 24.10.2023
Цинь Гана сняли с поста члена Госсовета Китая
Снятый ранее в этом году с должности главы МИД Китая Цинь Ган также снят с поста члена Госсовета КНР, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:30
2023-10-24T14:30
2023-10-24T14:36
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Снятый ранее в этом году с должности главы МИД Китая Цинь Ган также снят с поста члена Госсовета КНР, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая."Цинь Ган снят с должности члена Госсовета КНР", - говорится в сообщении телевидения по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине 20-24 октября.Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Цинь Ган ранее занимал пост посла Китая в США и стал главой внешнеполитического ведомства в марте этого года.Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
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китай, цинь ган, пекин, сша, в мире, ван и (политик)
Китай, Цинь Ган, Пекин, США, В мире, Ван И (политик)
Цинь Гана сняли с поста члена Госсовета Китая
Снятый с должности главы МИД Цинь Ган лишился поста члена Госсовета Китая
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Снятый ранее в этом году с должности главы МИД Китая Цинь Ган также снят с поста члена Госсовета КНР, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
"Цинь Ган снят с должности члена Госсовета КНР", - говорится в сообщении телевидения по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине
20-24 октября.
Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
главой внешнеполитического ведомства. Цинь Ган ранее занимал пост посла Китая в США
и стал главой внешнеполитического ведомства в марте этого года.
Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
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