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Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам
Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам - РИА Новости, 24.10.2023
Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам
МВД Чехии, полиция и транспортное управление Праги подверглись во вторник хакерским атакам, с утра также был недоступен сайт проходящей в Праге международной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:07
2023-10-24T12:07
2023-10-24T12:07
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ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. МВД Чехии, полиция и транспортное управление Праги подверглись во вторник хакерским атакам, с утра также был недоступен сайт проходящей в Праге международной парламентской конференции "Крымская платформа", сообщило новостное издание Idnes. "С утра вторника недоступны сайты МВД, полиции и транспортного управления Праги. По данным МВД, причиной этого стала DDoS-атака. Из-за хакерских атак утром также был недоступен сайт международной парламентской конференции "Крымская платформа". Предполагаем, что нападение совершено с российской стороны", сообщил нашему изданию пресс-секретарь спикера парламента Чехии Мартин Хуравы", - говорится в сообщении. В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила в сети Х о кибератаке на ее сайт, а также о том, что ведется интенсивная работа по возобновлению работы сайта. В последние годы различные чешские ведомства, учреждения и фирмы неоднократно подвергались хакерским атакам из-за рубежа. В частности, 30 и 31 августа этого года были совершены кибернападения на сайты семи ведущих банков республики, а также Пражской фондовой биржи, исправление ситуации потребовало значительного времени. По данным антивирусных компаний Eset и Avast, за этими атаками стояла российская хактивистская (активная в хакерской деятельности в компьютерных сетях – ред.) группа NoName057. В свою очередь, агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) и экспертов компании PwC сообщило тогда, что атаковавшие банковские учреждения Чехии хакеры требовали прекращения поддержки Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чехия, прага, украина
В мире, Чехия, Прага, Украина
Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам
Сайты "Крымской платформы", МВД и полиции Чехии подверглись хакерским атакам
ПРАГА, 24 окт – РИА Новости.
МВД Чехии, полиция и транспортное управление Праги подверглись во вторник хакерским атакам, с утра также был недоступен сайт проходящей в Праге международной парламентской конференции "Крымская платформа", сообщило новостное издание Idnes
.
"С утра вторника недоступны сайты МВД, полиции и транспортного управления Праги. По данным МВД, причиной этого стала DDoS-атака. Из-за хакерских атак утром также был недоступен сайт международной парламентской конференции "Крымская платформа". Предполагаем, что нападение совершено с российской стороны", сообщил нашему изданию пресс-секретарь спикера парламента Чехии Мартин Хуравы", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила в сети Х о кибератаке на ее сайт, а также о том, что ведется интенсивная работа по возобновлению работы сайта.
В последние годы различные чешские ведомства, учреждения и фирмы неоднократно подвергались хакерским атакам из-за рубежа. В частности, 30 и 31 августа этого года были совершены кибернападения на сайты семи ведущих банков республики, а также Пражской фондовой биржи, исправление ситуации потребовало значительного времени.
По данным антивирусных компаний Eset и Avast, за этими атаками стояла российская хактивистская (активная в хакерской деятельности в компьютерных сетях – ред.) группа NoName057. В свою очередь, агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) и экспертов компании PwC сообщило тогда, что атаковавшие банковские учреждения Чехии хакеры требовали прекращения поддержки Украины
.
Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши