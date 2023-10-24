https://ria.ru/20231024/kiberataki-1904883707.html

Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам

Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам - РИА Новости, 24.10.2023

Сайты "Крымской платформы" и МВД Чехии подверглись кибератакам

МВД Чехии, полиция и транспортное управление Праги подверглись во вторник хакерским атакам, с утра также был недоступен сайт проходящей в Праге международной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:07

2023-10-24T12:07

2023-10-24T12:07

в мире

чехия

прага

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. МВД Чехии, полиция и транспортное управление Праги подверглись во вторник хакерским атакам, с утра также был недоступен сайт проходящей в Праге международной парламентской конференции "Крымская платформа", сообщило новостное издание Idnes. "С утра вторника недоступны сайты МВД, полиции и транспортного управления Праги. По данным МВД, причиной этого стала DDoS-атака. Из-за хакерских атак утром также был недоступен сайт международной парламентской конференции "Крымская платформа". Предполагаем, что нападение совершено с российской стороны", сообщил нашему изданию пресс-секретарь спикера парламента Чехии Мартин Хуравы", - говорится в сообщении. В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила в сети Х о кибератаке на ее сайт, а также о том, что ведется интенсивная работа по возобновлению работы сайта. В последние годы различные чешские ведомства, учреждения и фирмы неоднократно подвергались хакерским атакам из-за рубежа. В частности, 30 и 31 августа этого года были совершены кибернападения на сайты семи ведущих банков республики, а также Пражской фондовой биржи, исправление ситуации потребовало значительного времени. По данным антивирусных компаний Eset и Avast, за этими атаками стояла российская хактивистская (активная в хакерской деятельности в компьютерных сетях – ред.) группа NoName057. В свою очередь, агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) и экспертов компании PwC сообщило тогда, что атаковавшие банковские учреждения Чехии хакеры требовали прекращения поддержки Украины.

https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html

чехия

прага

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, прага, украина