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В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 связанных с Россией топонимов - РИА Новости, 24.10.2023
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13:40 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/kherson-1904914477.html
В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 связанных с Россией топонимов
В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 связанных с Россией топонимов - РИА Новости, 24.10.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 связанных с Россией топонимов
Назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram-канале о переименовании 20 улиц и переулков в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:40
2023-10-24T13:40
россия
херсон
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram-канале о переименовании 20 улиц и переулков в подконтрольном Киеву Херсоне, чьи названия были связаны с Россией. "Завершилось онлайн-голосование по переименованию в Херсоне объектов топонимики... По предложению общественности были вынесены для переименования три проспекта, одна площадь, одна набережная, 10 улиц, пять переулков. В общей сложности 20 топонимов", - говорится в публикации Мрочко. По его словам, в частности, новое название получил проспект Ушакова (теперь он будет называться проспектом Независимости), проспект Адмирала Синявина (теперь проспект Национальной Гвардии), улица Пугачева (теперь улица Воздушных сил), улица Льва Толстого (теперь улица Романа Набегова) и улица Степана Разина (теперь улица Ивана Мазепы). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html
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россия, херсон, украина
Россия, Херсон, Украина
В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 связанных с Россией топонимов

В подконтрольном Киеву Херсоне переименуют 20 улиц и переулков, связанных с РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram-канале о переименовании 20 улиц и переулков в подконтрольном Киеву Херсоне, чьи названия были связаны с Россией.
"Завершилось онлайн-голосование по переименованию в Херсоне объектов топонимики... По предложению общественности были вынесены для переименования три проспекта, одна площадь, одна набережная, 10 улиц, пять переулков. В общей сложности 20 топонимов", - говорится в публикации Мрочко.
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По его словам, в частности, новое название получил проспект Ушакова (теперь он будет называться проспектом Независимости), проспект Адмирала Синявина (теперь проспект Национальной Гвардии), улица Пугачева (теперь улица Воздушных сил), улица Льва Толстого (теперь улица Романа Набегова) и улица Степана Разина (теперь улица Ивана Мазепы).
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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