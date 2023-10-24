https://ria.ru/20231024/khamas-1904909004.html

Франция предложила создать коалиции для борьбы с ХАМАС

Франция предложила создать коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

Франция предложила создать коалиции для борьбы с ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать региональную и международную коалицию для борьбы с ХАМАС. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:24

2023-10-24T13:24

2023-10-24T14:02

в мире

франция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

эммануэль макрон

израиль

россия

биньямин нетаньяху

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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать региональную и международную коалицию для борьбы с ХАМАС."Я бы хотел, чтобы в тех рамках, в которых мы действуем (против ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, мы бы могли также бороться с ХАМАС. Я предложил вам и нашим международным партнерам создать региональную и международную коалицию, чтобы бороться с террористической организацией, которая угрожает всем нам. Это в интересах безопасности Израиля, а также и множества соседних стран, которым угрожают эти террористические группировки", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.Выступление транслировалось в официальном аккаунте израильского кабмина в YouTube.Макрон отметил, что "приоритетом всех демократических стран, включая Францию", является вместе с Израилем победить эти террористические организации. При этом он предостерег Израиль против атак на мирных граждан, призвав к обеспечению гуманитарного доступа и восстановлению электроснабжения больниц в Секторе Газа."Борьба должна быть беспощадной, но должна придерживаться правил, потому как мы демократические страны, которые борются с терроризмом, которые уважают правила войны и обеспечивают доступ к гуманитарной помощи, которые не бьют по мирным гражданам ни в Газе, ни где бы то еще", - сказал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/peregovory-1904917490.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, франция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эммануэль макрон, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон