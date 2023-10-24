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Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников - РИА Новости, 24.10.2023
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20:04 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/khalatnost-1905029066.html
Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников
Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников - РИА Новости, 24.10.2023
Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников
Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность, приведшую к гибели двух школьников: не умеющие плавать дети утонули в реке без... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:04
2023-10-24T20:04
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность, приведшую к гибели двух школьников: не умеющие плавать дети утонули в реке без присмотра во время проведения туристического слета, сообщили в СУ СК РФ по региону. Следствие установило, что заместитель директора по воспитательной работе Нижне-Залегощенской общеобразовательной школы одна сопровождала группу детей к месту проведения туристического слета в лесу вблизи села Затишье Залегощенского района Орловской области. "Женщина устранилась от проведения с детьми инструктажа по технике безопасности на водных объектах и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде, после чего разрешила их купание в не приспособленном для этого месте на берегу реки Неручь", – пояснили в пресс-службе областного СУ СК. Отмечается, что мероприятия на воде соревнованиями предусмотрены не были. "Педагог оставила двоих несовершеннолетних у реки без надзора и покинула место их нахождения, в результате чего при купании последние погибли в воде, не обладая навыками плавания", – говорится в релизе. В пресс-службе прокуратуры Орловской области уточнили, что обвиняемая была ответственной за безопасное пребывание детей в выездном лагере и допустила купание школьников в не оборудованном для этого месте, в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь. По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). В СУСК добавили, что обвиняемая полностью признала свою вину, уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников

Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели двух школьников

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность, приведшую к гибели двух школьников: не умеющие плавать дети утонули в реке без присмотра во время проведения туристического слета, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Следствие установило, что заместитель директора по воспитательной работе Нижне-Залегощенской общеобразовательной школы одна сопровождала группу детей к месту проведения туристического слета в лесу вблизи села Затишье Залегощенского района Орловской области.
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"Женщина устранилась от проведения с детьми инструктажа по технике безопасности на водных объектах и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде, после чего разрешила их купание в не приспособленном для этого месте на берегу реки Неручь", – пояснили в пресс-службе областного СУ СК.
Отмечается, что мероприятия на воде соревнованиями предусмотрены не были. "Педагог оставила двоих несовершеннолетних у реки без надзора и покинула место их нахождения, в результате чего при купании последние погибли в воде, не обладая навыками плавания", – говорится в релизе.
В пресс-службе прокуратуры Орловской области уточнили, что обвиняемая была ответственной за безопасное пребывание детей в выездном лагере и допустила купание школьников в не оборудованном для этого месте, в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь.
По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). В СУСК добавили, что обвиняемая полностью признала свою вину, уголовное дело направлено в суд.
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ПроисшествияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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