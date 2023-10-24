https://ria.ru/20231024/khalatnost-1905029066.html

Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников

Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников - РИА Новости, 24.10.2023

Педагога из Орловской области осудят за халатность после гибели школьников

Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность, приведшую к гибели двух школьников: не умеющие плавать дети утонули в реке без... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:04

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность, приведшую к гибели двух школьников: не умеющие плавать дети утонули в реке без присмотра во время проведения туристического слета, сообщили в СУ СК РФ по региону. Следствие установило, что заместитель директора по воспитательной работе Нижне-Залегощенской общеобразовательной школы одна сопровождала группу детей к месту проведения туристического слета в лесу вблизи села Затишье Залегощенского района Орловской области. "Женщина устранилась от проведения с детьми инструктажа по технике безопасности на водных объектах и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде, после чего разрешила их купание в не приспособленном для этого месте на берегу реки Неручь", – пояснили в пресс-службе областного СУ СК. Отмечается, что мероприятия на воде соревнованиями предусмотрены не были. "Педагог оставила двоих несовершеннолетних у реки без надзора и покинула место их нахождения, в результате чего при купании последние погибли в воде, не обладая навыками плавания", – говорится в релизе. В пресс-службе прокуратуры Орловской области уточнили, что обвиняемая была ответственной за безопасное пребывание детей в выездном лагере и допустила купание школьников в не оборудованном для этого месте, в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь. По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). В СУСК добавили, что обвиняемая полностью признала свою вину, уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html

https://ria.ru/20231023/proisshestviya-1904612801.html

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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия