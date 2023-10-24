https://ria.ru/20231024/katastrofa-1904855974.html
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор - РИА Новости, 24.10.2023
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор
Украина находится в состоянии катастрофы, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:13
2023-10-24T10:13
2023-10-24T16:24
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина находится в состоянии катастрофы, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Украина — развалившееся государство", — поделился он своим мнением.В связи со сложившейся тяжелой обстановкой в стране Макгрегор призвал Украину к перемирию."Заключайте мир, глупцы!" — подытожил он.Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве хотят переговоров, то украинским властям нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий их вести.
https://ria.ru/20231024/zelenskiy-1904834456.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904694952.html
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в мире, украина, китай, россия, владимир путин, пентагон
В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Путин, Пентагон
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор
Полковник Макгрегор: Украина стала развалившимся государством