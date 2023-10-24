https://ria.ru/20231024/kashemir-1904842481.html
В России подешевеет монгольский кашемир
В России подешевеет монгольский кашемир - РИА Новости, 24.10.2023
В России подешевеет монгольский кашемир
Кашемир, поставляемый в Россию из Монголии, скоро подешевеет — правительства двух стран договорились об отмене пошлин и снятии логистических барьеров, заявила... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:35
2023-10-24T08:35
2023-10-24T10:51
экономика
россия
монголия
виктория абрамченко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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УЛАН-БАТОР, 24 окт — РИА Новости. Кашемир, поставляемый в Россию из Монголии, скоро подешевеет — правительства двух стран договорились об отмене пошлин и снятии логистических барьеров, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко на крупнейшей в Монголии фабрике по производству кашемира Gobi. "В рамках договоренности по поставкам кашемира в Россию мы посетили крупнейшую фабрику по производству готовых изделий: монгольский кашемир, бренд Gobi. Договорились прямо здесь на фабрике, что подготовим дорожную карту", — сказала она.Абрамченко отметила, что в разработке документа примут участие Минпромторг, Минэкономразвития, ФТС, Центробанк, приграничные российские регионы, где будут созданы хабы. "Нам важно обкатать маршрут, мы должны беспошлинно поставлять готовую продукцию в Российскую Федерацию. Это процентов, наверное, 50 от стоимости готовой продукции", — пояснила вице-премьер.По ее словам, качественный кашемир сейчас продается в России, но для обычного потребителя его цена высока. "Наша задача, чтобы качественный монгольский кашемир на российском рынке был доступен. Сейчас около 50 процентов — это издержки из-за того, что существуют барьеры во взаимной торговле", — заметила Абрамченко.Отвечая на вопрос, будет ли кашемир вдвое дешевле после снятия пошлин и барьеров, она сказала: "Мы будем стараться это сделать". По данным компании Gobi, Монголия — крупнейший производитель кашемира, занимающий половину мирового рынка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, монголия, виктория абрамченко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Монголия, Виктория Абрамченко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В России подешевеет монгольский кашемир
В России подешевеет монгольский кашемир после отмены пошлин
УЛАН-БАТОР, 24 окт — РИА Новости. Кашемир, поставляемый в Россию из Монголии, скоро подешевеет — правительства двух стран договорились об отмене пошлин и снятии логистических барьеров, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко на крупнейшей в Монголии фабрике по производству кашемира Gobi.
«
"В рамках договоренности по поставкам кашемира в Россию мы посетили крупнейшую фабрику по производству готовых изделий: монгольский кашемир, бренд Gobi. Договорились прямо здесь на фабрике, что подготовим дорожную карту", — сказала она.
Абрамченко отметила, что в разработке документа примут участие Минпромторг
, Минэкономразвития
, ФТС
, Центробанк, приграничные российские регионы, где будут созданы хабы.
"Нам важно обкатать маршрут, мы должны беспошлинно поставлять готовую продукцию в Российскую Федерацию. Это процентов, наверное, 50 от стоимости готовой продукции", — пояснила вице-премьер.
По ее словам, качественный кашемир сейчас продается в России, но для обычного потребителя его цена высока.
"Наша задача, чтобы качественный монгольский кашемир на российском рынке был доступен. Сейчас около 50 процентов — это издержки из-за того, что существуют барьеры во взаимной торговле", — заметила Абрамченко.
Отвечая на вопрос, будет ли кашемир вдвое дешевле после снятия пошлин и барьеров, она сказала: "Мы будем стараться это сделать".
По данным компании Gobi, Монголия — крупнейший производитель кашемира, занимающий половину мирового рынка.
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