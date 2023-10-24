https://ria.ru/20231024/kaluga-1904964897.html

В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"

В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр" - РИА Новости, 24.10.2023

В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"

Региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр", способствующий продвижению и развитию муниципальных образований, стартовал в Калужской области,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:14

2023-10-24T16:14

2023-10-24T16:16

калужская область

общество

калужская область

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр", способствующий продвижению и развитию муниципальных образований, стартовал в Калужской области, сообщает областное правительство. По его данным, конкурс организован Калужским филиалом РАНХиГС и администрацией губернатора при партнерстве АНО "Россия – страна возможностей". Главной целью конкурса является вовлечение активной молодежи региона в разработку и реализацию проектов, способствующих продвижению и развитию муниципальных образований Калужской области. В конкурсе участвуют студенты и молодые люди в возрасте до 35 лет из городов и районов. На торжественном открытии конкурса во вторник приняла участие заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Карина Башкатова. Она зачитала конкурсантам приветствие губернатора Владислава Шапши, в котором он подчеркнул, что правительство области всегда поддерживает созидательные инициативы, которые могут принести реальную пользу землякам. "Уверен, благодаря вашему творческому подходу, инициативе, энтузиазму, наши населенные пункты станут еще лучше и привлекательнее. Кроме того, ваши проекты и идеи помогают нам найти талантливых молодых людей, будущих управленцев, потенциальных лидеров, способных многое сделать для развития и процветания нашего региона", - процитировала Башкатова губернатора. Обращаясь к присутствующим, Башкатова акцентировала внимание на важности и значимости конкурса. "Уверена, благодаря вашей энергии, а также опыту администраций городов и районов мы найдем правильные и эффективные решения, которые помогут достичь новых высот в развитии Калужской области", - обратилась к конкурсантам замгубернатора. По данным правительства Калужской области, в течение нескольких дней вместе с экспертами и наставниками участники конкурса будут обсуждать ключевые тренды и успешные практики развития муниципалитетов, проведут хакатон по формированию и отбору молодежных проектных инициатив. Их защита состоится в ноябре текущего года. После закрепления проектных инициатив за командами конкурсантам предстоит реализовать их на территориях муниципальных образований. Результаты командной работы будут оцениваться в финале в мае 2024 года.

https://ria.ru/20230925/chteniya-1898548839.html

https://ria.ru/20230815/avtomobili-1890104258.html

калужская область

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, калужская область, калуга, владислав шапша