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В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр" - РИА Новости, 24.10.2023
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Калужская область
 
16:14 24.10.2023 (обновлено: 16:16 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/kaluga-1904964897.html
В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"
В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр" - РИА Новости, 24.10.2023
В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"
Региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр", способствующий продвижению и развитию муниципальных образований, стартовал в Калужской области,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:14
2023-10-24T16:16
калужская область
общество
калужская область
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр", способствующий продвижению и развитию муниципальных образований, стартовал в Калужской области, сообщает областное правительство. По его данным, конкурс организован Калужским филиалом РАНХиГС и администрацией губернатора при партнерстве АНО "Россия – страна возможностей". Главной целью конкурса является вовлечение активной молодежи региона в разработку и реализацию проектов, способствующих продвижению и развитию муниципальных образований Калужской области. В конкурсе участвуют студенты и молодые люди в возрасте до 35 лет из городов и районов. На торжественном открытии конкурса во вторник приняла участие заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Карина Башкатова. Она зачитала конкурсантам приветствие губернатора Владислава Шапши, в котором он подчеркнул, что правительство области всегда поддерживает созидательные инициативы, которые могут принести реальную пользу землякам. "Уверен, благодаря вашему творческому подходу, инициативе, энтузиазму, наши населенные пункты станут еще лучше и привлекательнее. Кроме того, ваши проекты и идеи помогают нам найти талантливых молодых людей, будущих управленцев, потенциальных лидеров, способных многое сделать для развития и процветания нашего региона", - процитировала Башкатова губернатора. Обращаясь к присутствующим, Башкатова акцентировала внимание на важности и значимости конкурса. "Уверена, благодаря вашей энергии, а также опыту администраций городов и районов мы найдем правильные и эффективные решения, которые помогут достичь новых высот в развитии Калужской области", - обратилась к конкурсантам замгубернатора. По данным правительства Калужской области, в течение нескольких дней вместе с экспертами и наставниками участники конкурса будут обсуждать ключевые тренды и успешные практики развития муниципалитетов, проведут хакатон по формированию и отбору молодежных проектных инициатив. Их защита состоится в ноябре текущего года. После закрепления проектных инициатив за командами конкурсантам предстоит реализовать их на территориях муниципальных образований. Результаты командной работы будут оцениваться в финале в мае 2024 года.
https://ria.ru/20230925/chteniya-1898548839.html
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общество, калужская область, калуга, владислав шапша
Калужская область, Общество, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
В Калуге стартовал областной конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"

В Калуге стартовал региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Региональный конкурс молодежных проектов "Провинция–Центр", способствующий продвижению и развитию муниципальных образований, стартовал в Калужской области, сообщает областное правительство.
По его данным, конкурс организован Калужским филиалом РАНХиГС и администрацией губернатора при партнерстве АНО "Россия – страна возможностей". Главной целью конкурса является вовлечение активной молодежи региона в разработку и реализацию проектов, способствующих продвижению и развитию муниципальных образований Калужской области. В конкурсе участвуют студенты и молодые люди в возрасте до 35 лет из городов и районов.
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На торжественном открытии конкурса во вторник приняла участие заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Карина Башкатова. Она зачитала конкурсантам приветствие губернатора Владислава Шапши, в котором он подчеркнул, что правительство области всегда поддерживает созидательные инициативы, которые могут принести реальную пользу землякам.
"Уверен, благодаря вашему творческому подходу, инициативе, энтузиазму, наши населенные пункты станут еще лучше и привлекательнее. Кроме того, ваши проекты и идеи помогают нам найти талантливых молодых людей, будущих управленцев, потенциальных лидеров, способных многое сделать для развития и процветания нашего региона", - процитировала Башкатова губернатора.
Обращаясь к присутствующим, Башкатова акцентировала внимание на важности и значимости конкурса.
"Уверена, благодаря вашей энергии, а также опыту администраций городов и районов мы найдем правильные и эффективные решения, которые помогут достичь новых высот в развитии Калужской области", - обратилась к конкурсантам замгубернатора.
По данным правительства Калужской области, в течение нескольких дней вместе с экспертами и наставниками участники конкурса будут обсуждать ключевые тренды и успешные практики развития муниципалитетов, проведут хакатон по формированию и отбору молодежных проектных инициатив. Их защита состоится в ноябре текущего года.
После закрепления проектных инициатив за командами конкурсантам предстоит реализовать их на территориях муниципальных образований. Результаты командной работы будут оцениваться в финале в мае 2024 года.
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