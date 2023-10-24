https://ria.ru/20231024/izrail-1904974317.html

Глава генштаба Израиля заявил, что армия готова к операции в Газе

Глава генштаба Израиля заявил, что армия готова к операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023

Глава генштаба Израиля заявил, что армия готова к операции в Газе

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что тактические и стратегические факторы оттягивают наземную операцию в секторе Газа, но... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:36

2023-10-24T16:36

2023-10-24T16:54

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

россия

восточный иерусалим

армия обороны израиля (цахал)

оон

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что тактические и стратегические факторы оттягивают наземную операцию в секторе Газа, но это дает военным время подготовиться, сообщает издание Times of Israel.Халеви отметил, что израильская армия готова к наземной операции, ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени."Армия обороны Израиля готова к наземным маневрам, мы примем решение с политическими эшелонами относительно формы и времени следующего этапа", - сказал Халеви на пресс-конференции у границы с сектором Газа."Он заявил, что существуют тактические и даже стратегические аспекты, откладывающие наземную операцию, но они позволяют Армии обороны Израиля лучше подготовиться", - отмечает издание.Халеви назвал события 7 октября "беспрецедентными с момента формирования государства" Израиль и пригрозил, что ХАМАС "заплатит за то, что сделал".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904636470.html

https://ria.ru/20231024/ataka-1904886549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал), оон, хамас