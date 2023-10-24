https://ria.ru/20231024/izrail-1904930769.html

ЦАХАЛ предложил жителям Газы обращаться за топливом не к Израилю, а к ХАМАС

ЦАХАЛ предложил жителям Газы обращаться за топливом не к Израилю, а к ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

ЦАХАЛ предложил жителям Газы обращаться за топливом не к Израилю, а к ХАМАС

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи предложил жителям сектора Газа обращаться за топливом не к израильским властям, а к палестинскому... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:31

2023-10-24T14:31

2023-10-24T14:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи предложил жителям сектора Газа обращаться за топливом не к израильским властям, а к палестинскому движению ХАМАС, сообщает издание Times of Israel. Ранее Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Старший советник премьера Марк Регев заявил, что Израиль не даст разрешение на транспортировку топлива в сектор Газа, поскольку есть опасения, что ХАМАС "украдет" его. При этом в понедельник в ХАМАС сообщили, что во всех больницах сектора Газа уже закончилось топливо. Издание Times of Israel опубликовало запись Адраи в соцсети X, где он опубликовал снимки, на которых, по его утверждению, изображены 12 резервуаров с дизельным топливом, находящихся на юге сектора Газа возле КПП Рафах. "Вот как выглядят более полумиллиона литров дизельного топлива... в то время как ХАМАС продолжает утверждать, что у него недостаточно топлива для поддержки больниц и производства продуктов питания... Жители Газы, адрес для ваших жалоб – не Израиль", - приводит издание слова представителя армии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, рафах (провинция), владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году