https://ria.ru/20231024/izrail-1904909752.html

СМИ: Израиль увидел в действиях США в Фаллудже пример для операции в Газе

СМИ: Израиль увидел в действиях США в Фаллудже пример для операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ: Израиль увидел в действиях США в Фаллудже пример для операции в Газе

В Израиле в качестве примера операции в секторе Газа рассматривают действия США в иракской Фаллудже в 2004 году, пишет издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

израиль

сша

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Израиле в качестве примера операции в секторе Газа рассматривают действия США в иракской Фаллудже в 2004 году, пишет издание Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников. В рамках войны в Ираке США и их союзники в 2004 году провели две битвы за Фаллуджу. По данным издания Economist, вторая битва была самой кровавой за всю кампанию. Иракский эксперт в области радиоактивного загрязнения Суад аль-Аззави рассказывал РИА Новости, что США интенсивно использовали в Фаллудже снаряды с обедненным ураном. По информации газеты New York Times, которая ссылается на американских чиновников, после разговоров с израильскими коллегами у них сложилось впечатление, что им так и не представили достижимый план действий по уничтожению палестинского движения ХАМАС. По мнению должностных лиц, Израиль должен решить, прибегнуть ли к высокоточным ударам и рейдам спецназа или начать масштабную наземную операцию, подобно той, которую США и Британия провели в иракской Фаллудже в 2004 году. При этом, как отмечают чиновники, оба варианта, особенно второй, приведут к большим жертвам среди военных и гражданских, пишет New York Times. "Израильский чиновник заявил..., что министры... неоднократно указывали на Фаллуджу в качестве примера того типа операции, которую они хотят, чтобы Армия обороны Израиля провела в секторе Газа", - говорится в сообщении Times of Israel. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, сша