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Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны - РИА Новости, 24.10.2023
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
Израиль нацелен не на конфронтацию с Ливаном, а на ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:06
2023-10-24T11:06
2023-10-24T12:06
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ливан
в мире
ицхак герцог
хезболла
эммануэль макрон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Израиль нацелен не на конфронтацию с Ливаном, а на ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с Эммануэлем Макроном."Мы внимательно следим за ситуацией в Ливане. Я думаю, что "Хезболла" играет с огнем. <...> Я хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к конфронтации на нашей северной границе или с кем-то еще. Мы сфокусированы на уничтожении инфраструктуры ХАМАС и возвращении наших граждан домой", — заявил Герцог.Всем должно быть ясно, что если "Хезболла" втянет Израиль в войну, то Ливан "заплатит цену", подчеркнул президент.Как накануне заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана, в Бейруте не хотят войны с Израилем. В то же время там отмечают, что те или иные израильские чиновники регулярно угрожают вернуть Ливан "в каменный век", это стало постоянным явлением.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ежедневно сообщает об обстрелах северных районов страны с территории Ливана и ответных ударах. Так, минувшей ночью целями израильских военных стали военный комплекс, военный пост и наблюдательный пост движения "Хезболлах" в Ливане.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан, в мире, ицхак герцог, хезболла, эммануэль макрон, франция
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан, В мире, Ицхак Герцог, Хезболла, Эммануэль Макрон, Франция
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
Герцог: Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном на северной границе