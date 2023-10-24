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Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны - РИА Новости, 24.10.2023
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11:06 24.10.2023 (обновлено: 12:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/izrail-1904868482.html
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны - РИА Новости, 24.10.2023
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны
Израиль нацелен не на конфронтацию с Ливаном, а на ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:06
2023-10-24T12:06
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ливан
в мире
ицхак герцог
хезболла
эммануэль макрон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Израиль нацелен не на конфронтацию с Ливаном, а на ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с Эммануэлем Макроном.&quot;Мы внимательно следим за ситуацией в Ливане. Я думаю, что &quot;Хезболла&quot; играет с огнем. &lt;...&gt; Я хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к конфронтации на нашей северной границе или с кем-то еще. Мы сфокусированы на уничтожении инфраструктуры ХАМАС и возвращении наших граждан домой&quot;, — заявил Герцог.Всем должно быть ясно, что если "Хезболла" втянет Израиль в войну, то Ливан "заплатит цену", подчеркнул президент.Как накануне заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана, в Бейруте не хотят войны с Израилем. В то же время там отмечают, что те или иные израильские чиновники регулярно угрожают вернуть Ливан "в каменный век", это стало постоянным явлением.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ежедневно сообщает об обстрелах северных районов страны с территории Ливана и ответных ударах. Так, минувшей ночью целями израильских военных стали военный комплекс, военный пост и наблюдательный пост движения "Хезболлах" в Ливане.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ливан, в мире, ицхак герцог, хезболла, эммануэль макрон, франция
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ливан, В мире, Ицхак Герцог, Хезболла, Эммануэль Макрон, Франция
Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном, заявил президент страны

Герцог: Израиль не стремится к конфронтации с Ливаном на северной границе

© AFP 2023 / JALAA MAREYВоеннослужащий ЦАХАЛ на блокпосту недалеко от границы с Ливаном
Военнослужащий ЦАХАЛ на блокпосту недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Военнослужащий ЦАХАЛ на блокпосту недалеко от границы с Ливаном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Израиль нацелен не на конфронтацию с Ливаном, а на ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа, заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с Эммануэлем Макроном.
«

"Мы внимательно следим за ситуацией в Ливане. Я думаю, что "Хезболла" играет с огнем. <...> Я хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к конфронтации на нашей северной границе или с кем-то еще. Мы сфокусированы на уничтожении инфраструктуры ХАМАС и возвращении наших граждан домой", — заявил Герцог.

Всем должно быть ясно, что если "Хезболла" втянет Израиль в войну, то Ливан "заплатит цену", подчеркнул президент.
Как накануне заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана, в Бейруте не хотят войны с Израилем. В то же время там отмечают, что те или иные израильские чиновники регулярно угрожают вернуть Ливан "в каменный век", это стало постоянным явлением.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ежедневно сообщает об обстрелах северных районов страны с территории Ливана и ответных ударах. Так, минувшей ночью целями израильских военных стали военный комплекс, военный пост и наблюдательный пост движения "Хезболлах" в Ливане.
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЛиванВ миреИцхак ГерцогХезболлаЭммануэль МакронФранция
 
 
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