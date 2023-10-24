https://ria.ru/20231024/izrail-1904855036.html

Google отключила данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа

Google отключила данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023

Google отключила данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа

Компания Google отключила в приложениях Google Maps и Waze отображение условий дорожного движения в Израиле и секторе Газа по запросу Армии обороны Израиля,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:07

2023-10-24T10:07

2023-10-24T10:07

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Компания Google отключила в приложениях Google Maps и Waze отображение условий дорожного движения в Израиле и секторе Газа по запросу Армии обороны Израиля, передает агентство Блумберг. "Как мы делали ранее в конфликтных ситуациях и в ответ на развивающуюся ситуацию в регионе, мы временно отключили возможность просмотра условий дорожного движения и информации о загруженности в реальном времени по соображениям безопасности", - цитирует агентство заявление представителя Google. По данным источника агентства, компания удаляет информацию о дорожном движении по запросу Армии обороны Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/gaza-1904833767.html

https://ria.ru/20231023/smi-1904684870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, google, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году