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ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
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09:25 24.10.2023 (обновлено: 10:01 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/izrail-1904847795.html
ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ
ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:25
2023-10-24T10:01
в мире
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россия
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владимир путин
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оон
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice.По данным издания, которое ссылается на израильских чиновников, возможная операция в секторе Газа займет месяцы и потребует серьезного военного присутствия. При этом на фоне значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ уже на пределе, отметили должностные лица из США и израильские военные."У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной &lt;...&gt;. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине", — приводит журнал слова источника из ЦАХАЛ.Собеседник издания считает, что ситуация на Западном берегу может обостриться еще больше в любой момент.Один из американских чиновников подчеркнул, что стратегическая инициатива сейчас принадлежит ливанскому движению "Хезболла". Израиль же вынужден реагировать на атаки из сектора Газа, ситуацию на Западном берегу и возможные меры "Хезболлы" и Ирана.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904786563.html
https://ria.ru/20231024/gaza-1904826953.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ

Vice: ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice.
По данным издания, которое ссылается на израильских чиновников, возможная операция в секторе Газа займет месяцы и потребует серьезного военного присутствия. При этом на фоне значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ уже на пределе, отметили должностные лица из США и израильские военные.
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны
23 октября, 19:17
"У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной <...>. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине", — приводит журнал слова источника из ЦАХАЛ.
Собеседник издания считает, что ситуация на Западном берегу может обостриться еще больше в любой момент.
Один из американских чиновников подчеркнул, что стратегическая инициатива сейчас принадлежит ливанскому движению "Хезболла". Израиль же вынужден реагировать на атаки из сектора Газа, ситуацию на Западном берегу и возможные меры "Хезболлы" и Ирана.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ
24 октября, 02:08

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинХАМАСХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИран
 
 
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