https://ria.ru/20231024/izrail-1904847795.html

ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ

ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:25

2023-10-24T09:25

2023-10-24T10:01

в мире

израиль

россия

сша

владимир путин

хамас

хезболла

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice.По данным издания, которое ссылается на израильских чиновников, возможная операция в секторе Газа займет месяцы и потребует серьезного военного присутствия. При этом на фоне значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ уже на пределе, отметили должностные лица из США и израильские военные."У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной <...>. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине", — приводит журнал слова источника из ЦАХАЛ.Собеседник издания считает, что ситуация на Западном берегу может обостриться еще больше в любой момент.Один из американских чиновников подчеркнул, что стратегическая инициатива сейчас принадлежит ливанскому движению "Хезболла". Израиль же вынужден реагировать на атаки из сектора Газа, ситуацию на Западном берегу и возможные меры "Хезболлы" и Ирана.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904786563.html

https://ria.ru/20231024/gaza-1904826953.html

израиль

россия

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран