ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей, пишут СМИ
Vice: ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей, пишет Vice.
По данным издания, которое ссылается на израильских чиновников, возможная операция в секторе Газа займет месяцы и потребует серьезного военного присутствия. При этом на фоне значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ уже на пределе, отметили должностные лица из США и израильские военные.
"У нас сейчас полтора фронта, это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАС была такой успешной <...>. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине", — приводит журнал слова источника из ЦАХАЛ.
Собеседник издания считает, что ситуация на Западном берегу может обостриться еще больше в любой момент.
Один из американских чиновников подчеркнул, что стратегическая инициатива сейчас принадлежит ливанскому движению "Хезболла". Израиль же вынужден реагировать на атаки из сектора Газа, ситуацию на Западном берегу и возможные меры "Хезболлы" и Ирана.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.