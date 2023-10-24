https://ria.ru/20231024/istrebitel-1904965990.html
Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков
Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков - РИА Новости, 24.10.2023
Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков
Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика США В-1В, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:16
2023-10-24T16:16
2023-10-24T17:19
безопасность
сша
россия
су-27
балтийское море
ввс сша
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика США В-1В, сообщили в Минобороны."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы <...> в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", — уточнили в ведомстве.В Минобороны добавили, что при приближении Су-27 американские самолеты развернулись в другую сторону."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в ведомстве.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20231023/arktika-1904690718.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, россия, су-27, балтийское море, ввс сша
Безопасность, США, Россия, Су-27, Балтийское море, ВВС США
Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков
Российский истребитель Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтикой
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика США В-1В, сообщили в Минобороны.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы <...> в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США
", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что при приближении Су-27 американские самолеты развернулись в другую сторону.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в ведомстве.
Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
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