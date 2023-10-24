https://ria.ru/20231024/istrebitel-1904965990.html

Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков

Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков - РИА Новости, 24.10.2023

Су-27 подняли в воздух над Балтикой из-за американских бомбардировщиков

Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика США В-1В, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:16

2023-10-24T16:16

2023-10-24T17:19

безопасность

сша

россия

су-27

балтийское море

ввс сша

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика США В-1В, сообщили в Минобороны."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы <...> в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", — уточнили в ведомстве.В Минобороны добавили, что при приближении Су-27 американские самолеты развернулись в другую сторону."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в ведомстве.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20231023/arktika-1904690718.html

сша

россия

балтийское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, россия, су-27, балтийское море, ввс сша