https://ria.ru/20231024/istoriya-1904956634.html

Эксперт рассказал, как нацисты торговали интернированными в Кенигсберге

Эксперт рассказал, как нацисты торговали интернированными в Кенигсберге - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт рассказал, как нацисты торговали интернированными в Кенигсберге

Военнопленными и мирными гражданами, интернированными на территорию Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), торговали в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:48

2023-10-24T15:48

2023-10-24T15:53

россия

кенигсберг

калининградская область

александр щеголев

калининградский областной суд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Военнопленными и мирными гражданами, интернированными на территорию Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), торговали в годы Великой Отечественной войны на бирже труда как рабами, заявил в суде ведущий специалист-эксперт группы информационно-пропагандистской работы и контрпропаганды отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД России по Калининградской области Александр Щеглов в трансляции с форума "Без срока давности". Щеглов во вторник выступил в качестве эксперта на заседании Калининградского областного суда по иску прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии. Трансляция этого заседании ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". "По воспоминаниям самих узников, ветеранов-фронтовиков… в Кенигсберге находилась основная биржа труда… происходила процедура найма на работу… Эта процедура была вплоть до раздевания и осмотра зубов… Цена, в основном, называлась 15 марок за наших. Есть еще цифра в 30 марок, которую платили крупные предприятия", - рассказал эксперт. По его словам, эту процедуру можно сравнить с покупкой рабов, описанной в известной книге Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома". Как добавил Щеглов, после найма на работу людей, которых снабжали нашивками с надписью OST ("остарбайтер", или "восточный рабочий"), вели по улицам Кенигсберга, зачастую даже не давая одеться. "Если они болели – медпомощь не оказывалась… питались, как правило… отходами сельхозпроизводства", - отметил эксперт. Он также рассказал, что за нарушение трудовой дисциплины и сопротивления остарбайтерам грозило наказание вплоть до смертной казни, причем нацисты использовали и гильотину. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

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Дарья Буймова

россия, кенигсберг, калининградская область, александр щеголев, калининградский областной суд, общество