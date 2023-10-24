Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран
Глава МИД Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте российского дипведомства.
Лавров 23 октября в Тегеране был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом на полях министерской встречи консультативной региональной платформы для Южного Кавказа "3+3".
"В традиционно доверительной атмосфере были предметно обсуждены актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики и логистики, включая полноценный запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что констатирована "высокая интенсивность контактов на правительственном, парламентском, межведомственном и межрегиональном уровнях, наращивание связей по линии деловых кругов".
"Согласованы дополнительные шаги по дальнейшему укреплению российско-иранских связей", - добавили в российском МИД.