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Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран - РИА Новости, 24.10.2023
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01:38 24.10.2023 (обновлено: 12:38 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/iran-1904825143.html
Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран
Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран - РИА Новости, 24.10.2023
Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:38
2023-10-24T12:38
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте российского дипведомства. Лавров 23 октября в Тегеране был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом на полях министерской встречи консультативной региональной платформы для Южного Кавказа "3+3". "В традиционно доверительной атмосфере были предметно обсуждены актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики и логистики, включая полноценный запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что констатирована "высокая интенсивность контактов на правительственном, парламентском, межведомственном и межрегиональном уровнях, наращивание связей по линии деловых кругов". "Согласованы дополнительные шаги по дальнейшему укреплению российско-иранских связей", - добавили в российском МИД.
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цены на нефть, тегеран (город), сергей лавров, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, россия, иран
Цены на нефть, Тегеран (город), Сергей Лавров, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Иран
Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран

Глава МИД Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте российского дипведомства.
Лавров 23 октября в Тегеране был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом на полях министерской встречи консультативной региональной платформы для Южного Кавказа "3+3".
"В традиционно доверительной атмосфере были предметно обсуждены актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики и логистики, включая полноценный запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что констатирована "высокая интенсивность контактов на правительственном, парламентском, межведомственном и межрегиональном уровнях, наращивание связей по линии деловых кругов".
"Согласованы дополнительные шаги по дальнейшему укреплению российско-иранских связей", - добавили в российском МИД.
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Цены на нефтьТегеран (город)Сергей ЛавровВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианРоссияИран
 
 
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