https://ria.ru/20231024/iran-1904825143.html

Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран

Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран - РИА Новости, 24.10.2023

Лавров обсудил в Иране наращивание многопланового партнерства стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:38

2023-10-24T01:38

2023-10-24T12:38

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским руководством наращивание всего комплекса многопланового партнерства России и Ирана, сообщается на сайте российского дипведомства. Лавров 23 октября в Тегеране был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом на полях министерской встречи консультативной региональной платформы для Южного Кавказа "3+3". "В традиционно доверительной атмосфере были предметно обсуждены актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики и логистики, включая полноценный запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что констатирована "высокая интенсивность контактов на правительственном, парламентском, межведомственном и межрегиональном уровнях, наращивание связей по линии деловых кругов". "Согласованы дополнительные шаги по дальнейшему укреплению российско-иранских связей", - добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html

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цены на нефть, тегеран (город), сергей лавров, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, россия, иран