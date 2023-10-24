https://ria.ru/20231024/granata-1904966284.html

Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая

Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая - РИА Новости, 24.10.2023

Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая

Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил её в приятелей, в результате он и еще двое мужчин были ранены, а один - погиб, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:17

2023-10-24T16:17

2023-10-24T16:17

происшествия

томская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

копылово

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НОВОСИБИРСК, 24 окт - РИА Новости. Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил её в приятелей, в результате он и еще двое мужчин были ранены, а один - погиб, сообщает СУСК РФ по региону. По предварительным данным СК, 22 октября в поселке Копылово Томского района Томской области четверо местных жителей распивали спиртные напитки. Один из мужчин, приняв гранату за муляж, решил подшутить над приятелями. "Выдернув чеку, он бросил ее в кухню, в результате чего 32-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении. Сам подозреваемый и двое других мужчин получили легкие повреждения, не представляющие опасности для жизни", - говорится в сообщении. Следователи выясняют, как граната оказалась у мужчины, пояснили РИА Новости в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20231013/sud-1902483412.html

томская область

россия

копылово

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), копылово