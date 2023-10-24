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Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая - РИА Новости, 24.10.2023
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16:17 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/granata-1904966284.html
Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая
Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая - РИА Новости, 24.10.2023
Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая
Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил её в приятелей, в результате он и еще двое мужчин были ранены, а один - погиб, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:17
2023-10-24T16:17
происшествия
томская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
копылово
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НОВОСИБИРСК, 24 окт - РИА Новости. Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил её в приятелей, в результате он и еще двое мужчин были ранены, а один - погиб, сообщает СУСК РФ по региону. По предварительным данным СК, 22 октября в поселке Копылово Томского района Томской области четверо местных жителей распивали спиртные напитки. Один из мужчин, приняв гранату за муляж, решил подшутить над приятелями. "Выдернув чеку, он бросил ее в кухню, в результате чего 32-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении. Сам подозреваемый и двое других мужчин получили легкие повреждения, не представляющие опасности для жизни", - говорится в сообщении. Следователи выясняют, как граната оказалась у мужчины, пояснили РИА Новости в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20231013/sud-1902483412.html
томская область
россия
копылово
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происшествия, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), копылово
Происшествия, Томская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Копылово
Сибиряк подорвал друзей гранатой, думая, что она ненастоящая

Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил ее в приятелей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 24 окт - РИА Новости. Житель Томской области, приняв гранату за муляж, бросил её в приятелей, в результате он и еще двое мужчин были ранены, а один - погиб, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным СК, 22 октября в поселке Копылово Томского района Томской области четверо местных жителей распивали спиртные напитки. Один из мужчин, приняв гранату за муляж, решил подшутить над приятелями.
"Выдернув чеку, он бросил ее в кухню, в результате чего 32-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении. Сам подозреваемый и двое других мужчин получили легкие повреждения, не представляющие опасности для жизни", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют, как граната оказалась у мужчины, пояснили РИА Новости в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Юрист - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Суд дал пожизненный срок бросившему гранату в подъезде жителю Приморья
13 октября, 11:53
 
ПроисшествияТомская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Копылово
 
 
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