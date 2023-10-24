https://ria.ru/20231024/gospital-1905023810.html

Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО

Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 24.10.2023

Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:31

2023-10-24T19:31

2023-10-24T19:31

удмуртская республика

ижевск

красноярск

астрахань

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Проведал наших солдат – Сергея и Кирилла – в военном госпитале. Бойцы получили ранения в зоне спецоперации: травма плеча и ноги. Парни позитивные, настроены на скорейшее выздоровление. Благодарны врачам – и за медпомощь, и за доброе отношение", - написал Бречалов.По его словам, сейчас в военном госпитале восстанавливаются мужчины не только из Удмуртии, есть и из других регионов страны, тяжелораненых нет. Всем необходимым лечебное учреждение снабжает министерство обороны. "Пообщались с солдатами из Красноярска, из Астрахани. Волнуются за своих товарищей, передают спасибо за гуманитарную помощь. У бойцов есть несколько просьб – взял на личный контроль, все решим", - написал Бречалов. Глава региона сообщил, что удостоверился у бойцов, получили ли они выплаты по ранению, поблагодарил их за боевой дух и пожелал всем скорейшего выздоровления. В пресс-службе руководителя республики добавили, что бойцы спецоперации в Удмуртии получают помощь в медицинских учреждениях по месту обращения, в Первой РКБ, в Республиканском госпитале ветеранов войн и в военном госпитале министерства обороны. "Кроме того, организована работа медицинских психологов Республиканского клинического центра психического здоровья и Республиканского наркологического диспансера. Психологи проводят первичную консультацию. Также специалисты выезжают для работы в районные центры", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231021/apparaty-1904308515.html

ижевск

красноярск

астрахань

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ижевск, красноярск, астрахань, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)