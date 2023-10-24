Рейтинг@Mail.ru
Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
19:31 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gospital-1905023810.html
Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО
Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 24.10.2023
Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО
Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:31
2023-10-24T19:31
удмуртская республика
ижевск
красноярск
астрахань
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_350fc318fb79c2f75bb57c0079dbd0ac.jpg
УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Проведал наших солдат – Сергея и Кирилла – в военном госпитале. Бойцы получили ранения в зоне спецоперации: травма плеча и ноги. Парни позитивные, настроены на скорейшее выздоровление. Благодарны врачам – и за медпомощь, и за доброе отношение", - написал Бречалов.По его словам, сейчас в военном госпитале восстанавливаются мужчины не только из Удмуртии, есть и из других регионов страны, тяжелораненых нет. Всем необходимым лечебное учреждение снабжает министерство обороны. "Пообщались с солдатами из Красноярска, из Астрахани. Волнуются за своих товарищей, передают спасибо за гуманитарную помощь. У бойцов есть несколько просьб – взял на личный контроль, все решим", - написал Бречалов. Глава региона сообщил, что удостоверился у бойцов, получили ли они выплаты по ранению, поблагодарил их за боевой дух и пожелал всем скорейшего выздоровления. В пресс-службе руководителя республики добавили, что бойцы спецоперации в Удмуртии получают помощь в медицинских учреждениях по месту обращения, в Первой РКБ, в Республиканском госпитале ветеранов войн и в военном госпитале министерства обороны. "Кроме того, организована работа медицинских психологов Республиканского клинического центра психического здоровья и Республиканского наркологического диспансера. Психологи проводят первичную консультацию. Также специалисты выезжают для работы в районные центры", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231021/apparaty-1904308515.html
ижевск
красноярск
астрахань
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_6970a01cfbde2eba56556058a059ae28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, красноярск, астрахань, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижевск, Красноярск, Астрахань, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Проведал наших солдат – Сергея и Кирилла – в военном госпитале. Бойцы получили ранения в зоне спецоперации: травма плеча и ноги. Парни позитивные, настроены на скорейшее выздоровление. Благодарны врачам – и за медпомощь, и за доброе отношение", - написал Бречалов.
По его словам, сейчас в военном госпитале восстанавливаются мужчины не только из Удмуртии, есть и из других регионов страны, тяжелораненых нет. Всем необходимым лечебное учреждение снабжает министерство обороны.
«
"Пообщались с солдатами из Красноярска, из Астрахани. Волнуются за своих товарищей, передают спасибо за гуманитарную помощь. У бойцов есть несколько просьб – взял на личный контроль, все решим", - написал Бречалов.
Глава региона сообщил, что удостоверился у бойцов, получили ли они выплаты по ранению, поблагодарил их за боевой дух и пожелал всем скорейшего выздоровления.
В пресс-службе руководителя республики добавили, что бойцы спецоперации в Удмуртии получают помощь в медицинских учреждениях по месту обращения, в Первой РКБ, в Республиканском госпитале ветеранов войн и в военном госпитале министерства обороны.
«
"Кроме того, организована работа медицинских психологов Республиканского клинического центра психического здоровья и Республиканского наркологического диспансера. Психологи проводят первичную консультацию. Также специалисты выезжают для работы в районные центры", - сообщили в пресс-службе.
Врач настраивает ультразвуковой аппарат - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Больницы Удмуртии пополнили аппаратами УЗИ
21 октября, 10:40
 
Удмуртская РеспубликаИжевскКрасноярскАстраханьАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала