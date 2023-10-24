Бречалов посетил военный госпиталь в Ижевске, где лечатся участники СВО
Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил филиал военного госпиталя министерства обороны в Ижевске и пообщался с ранеными бойцами-участниками спецоперации. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Проведал наших солдат – Сергея и Кирилла – в военном госпитале. Бойцы получили ранения в зоне спецоперации: травма плеча и ноги. Парни позитивные, настроены на скорейшее выздоровление. Благодарны врачам – и за медпомощь, и за доброе отношение", - написал Бречалов.
По его словам, сейчас в военном госпитале восстанавливаются мужчины не только из Удмуртии, есть и из других регионов страны, тяжелораненых нет. Всем необходимым лечебное учреждение снабжает министерство обороны.
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"Пообщались с солдатами из Красноярска, из Астрахани. Волнуются за своих товарищей, передают спасибо за гуманитарную помощь. У бойцов есть несколько просьб – взял на личный контроль, все решим", - написал Бречалов.
Глава региона сообщил, что удостоверился у бойцов, получили ли они выплаты по ранению, поблагодарил их за боевой дух и пожелал всем скорейшего выздоровления.
В пресс-службе руководителя республики добавили, что бойцы спецоперации в Удмуртии получают помощь в медицинских учреждениях по месту обращения, в Первой РКБ, в Республиканском госпитале ветеранов войн и в военном госпитале министерства обороны.
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"Кроме того, организована работа медицинских психологов Республиканского клинического центра психического здоровья и Республиканского наркологического диспансера. Психологи проводят первичную консультацию. Также специалисты выезжают для работы в районные центры", - сообщили в пресс-службе.