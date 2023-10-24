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Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние - РИА Новости, 24.10.2023
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11:14 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html
Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние
Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние - РИА Новости, 24.10.2023
Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние
Автомобилям гаража особого назначения ФСО России меняют резину на зимнюю, сообщили РИА Новости в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:14
2023-10-24T11:14
авто
россия
безопасность
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобилям гаража особого назначения ФСО России меняют резину на зимнюю, сообщили РИА Новости в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. "В настоящее время проводится замена резины с летней на зимнюю как на автомобилях из кортежа, так и на других машинах", - сказал собеседник агентства. В президентский кортеж входит лимузин, мотоциклы и внедорожники.
https://ria.ru/20231015/shiny-1902693326.html
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авто, россия, безопасность, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Авто, Россия, Безопасность, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние

ФСО: автомобилям кортежа президента и другим машинам ГОН меняют резину на зимнюю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКортеж президента РФ Владимира Путина
Кортеж президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кортеж президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобилям гаража особого назначения ФСО России меняют резину на зимнюю, сообщили РИА Новости в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
"В настоящее время проводится замена резины с летней на зимнюю как на автомобилях из кортежа, так и на других машинах", - сказал собеседник агентства.
В президентский кортеж входит лимузин, мотоциклы и внедорожники.
Шины - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины
15 октября, 02:15
 
АвтоРоссияБезопасностьФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)
 
 
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