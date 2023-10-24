https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html

Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние

Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние - РИА Новости, 24.10.2023

Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние

Автомобилям гаража особого назначения ФСО России меняют резину на зимнюю, сообщили РИА Новости в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:14

2023-10-24T11:14

2023-10-24T11:14

авто

россия

безопасность

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобилям гаража особого назначения ФСО России меняют резину на зимнюю, сообщили РИА Новости в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. "В настоящее время проводится замена резины с летней на зимнюю как на автомобилях из кортежа, так и на других машинах", - сказал собеседник агентства. В президентский кортеж входит лимузин, мотоциклы и внедорожники.

https://ria.ru/20231015/shiny-1902693326.html

россия

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Кирилл Волков

авто, россия, безопасность, федеральная служба охраны рф (фсо россии)