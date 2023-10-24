https://ria.ru/20231024/gochs-1904828116.html

Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов

Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов - РИА Новости, 24.10.2023

Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории сразу 16 регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра скоростью... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:52

2023-10-24T02:52

2023-10-24T02:52

происшествия

жкх

камчатский край

магаданская область

чукотский автономный округ

внии гочс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории сразу 16 регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра скоростью до 23 метров в секунду и сильных осадков, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в материале на официальном сайте. "По словам экспертов ВНИИ ГОЧС, в работе систем жизнеобеспечения населения возможны сбои, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Причинами могут стать порывы ветра до 23 метров в секунду и выпадение осадков смешанной фазы местами до 30 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что во второй половине недели аналогичная ситуация может сложиться в Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Кемеровской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, а также в Калининградской областях.

https://ria.ru/20231012/pogoda-1902331972.html

камчатский край

магаданская область

чукотский автономный округ

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происшествия, жкх, камчатский край, магаданская область, чукотский автономный округ, внии гочс