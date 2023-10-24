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Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов - РИА Новости, 24.10.2023
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02:52 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gochs-1904828116.html
Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов
Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов - РИА Новости, 24.10.2023
Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов
Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории сразу 16 регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра скоростью... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:52
2023-10-24T02:52
происшествия
жкх
камчатский край
магаданская область
чукотский автономный округ
внии гочс
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории сразу 16 регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра скоростью до 23 метров в секунду и сильных осадков, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в материале на официальном сайте. "По словам экспертов ВНИИ ГОЧС, в работе систем жизнеобеспечения населения возможны сбои, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Причинами могут стать порывы ветра до 23 метров в секунду и выпадение осадков смешанной фазы местами до 30 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что во второй половине недели аналогичная ситуация может сложиться в Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Кемеровской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, а также в Калининградской областях.
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902331972.html
камчатский край
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происшествия, жкх, камчатский край, магаданская область, чукотский автономный округ, внии гочс
Происшествия, ЖКХ, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ВНИИ ГОЧС
Ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов

ВНИИ ГОЧС: ветер и осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПоваленный ураганом фонарный столб во дворе жилого дома в Москве
Поваленный ураганом фонарный столб во дворе жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поваленный ураганом фонарный столб во дворе жилого дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории сразу 16 регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра скоростью до 23 метров в секунду и сильных осадков, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в материале на официальном сайте.
«
"По словам экспертов ВНИИ ГОЧС, в работе систем жизнеобеспечения населения возможны сбои, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Причинами могут стать порывы ветра до 23 метров в секунду и выпадение осадков смешанной фазы местами до 30 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что во второй половине недели аналогичная ситуация может сложиться в Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Кемеровской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, а также в Калининградской областях.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 17:42
 
ПроисшествияЖКХКамчатский крайМагаданская областьЧукотский автономный округВНИИ ГОЧС
 
 
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