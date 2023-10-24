https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу - РИА Новости, 24.10.2023

"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу

"Пятая колонна Москвы" в Германии перешла в наступление — так внушают немцам системные партии и пресса. "Московская темно-красная Сара" объявила о создании... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:07

аналитика

германия

россия

политика

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904786761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f0f2dd309c44d2ca62338668bb6f3f.jpg

"Пятая колонна Москвы" в Германии перешла в наступление — так внушают немцам системные партии и пресса. "Московская темно-красная Сара" объявила о создании своей партии — один из самых популярных политиков ФРГ, 54-летняя Сара (на самом деле Сахра — ее отец иранец) Вагенкнехт выходит из Левой партии и создает свою собственную — "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость". Опросы дают еще незарегистированной партии до 20 процентов голосов, и это меняет всю немецкую политическую арену. Не только потому, что уже через два года — когда пройдут очередные выборы в бундестаг — в парламенте появится новая партия, но в первую очередь потому, что эта партия будет несистемной и антисистемной, ее сравнивают с "Альтернативой для Германии". Партию Вагенкнехт уже называют "новой пропутинской партией", а Bild пугает немцев тем, что "Кремль по-прежнему едет в Германии по двум рельсам: справа с АдГ, а об остальном позаботится Вагенкнехт".Беспокойство немецких элит понятно: они не знали, что делать с одной АдГ, а теперь появляется еще и BSW (Bundnis Sahra Wagenknecht). Первая партия — условно правая, а вторая — условно левая. Условно — потому что в реальности все смешалось в немецком доме. Да, Вагенкнехт левых, даже отчасти коммунистических взглядов — она родилась в ГДР, там же в 1989-м вступила в СЕПГ (правящую партию Восточной Германии и предшественницу "Левой"), но она не разделяет классическую современную левую повестку, которую продвигают на Западе. Она против неконтролируемой миграции (как марксист и борец за права рабочих), не поддерживает лицемерную борьбу за права всевозможных меньшинств — то есть ее уже давно ставят на одну доску с "Альтернативой для Германии", обзывают экстремисткой и сторонницей Путина. Потому что и здесь ее позиция не совпадает с немецким мейнстримом: как и лидеры АдГ, Вагенкнехт выступает против разрыва связей с Россией, не снимает с НАТО ответственности за происходящее на Украине, не поддерживает Зеленского. Сейчас она выступает против израильских бомбежек Газы, и это тоже отличает ее от системных немецких политиков, как мантру повторяющих заклинание про антисемитизм и "право Израиля на самооборону".Хотя Вагенкнехт уже давно гораздо популярней "левых", она долго не могла полностью порвать с ними — пять лет назад она создавала общественное движение, но до создания собственной партии дело не дошло. Теперь она все-таки решилась — и вместе с ней уходят еще девять депутатов бундестага. Понятно, что это добьет Левую партию, и так теряющую симпатии избирателей, — на следующих выборах она не пройдет в бундестаг. Вагенкнехт избиралась в парламент от Западной Германии, но основная база "левых" была на Востоке. Теперь ситуация может измениться, и немалая часть западных немцев будет готова проголосовать "за разум и справедливость". Ведь вместе с Вагенкнехт и ее муж, 80-летний Оскар Лафонтен, легендарный лидер левого крыла социал-демократов. Он был председателем и СДПГ (когда она выиграла выборы в 1998-м, а канцлером стал Шредер), и "Левой" (откуда ушел в прошлом году).Главная интрига сейчас в том, насколько пострадают от создания новой партии социал-демократы, потому что дела у них и так обстоят совсем печально. Старейшая партия Германии, бывшая "народная партия", сейчас формально правящая, но последние опросы дают ей уже всего 16 процентов, то есть меньше, чем еще не существующей партии Вагенкнехт. Хуже того — все партии правящей коалиции, СДПГ, "зеленые" и свободные демократы, набирают вместе 34 процента. Столько в лучшие времена было у одних социал-демократов. А сейчас еще и партия Вагенкнехт начнет отбирать голоса — и что останется у СДПГ? Да, новая партия будет откусывать у всех партий, включая даже "Альтернативу для Германии", но все-таки первыми жертвами станут близкородственные социалисты, то есть СДПГ и Левая партия. И может получиться так, что Сара и Оскар похоронят не одну, а сразу две партии — если социал-демократы Шольца придут к следующим выборам в бундестаг с рейтингом ниже десяти процентов.И им, как и остальным системным немецким политическим партиям, некого винить в этом, кроме самих себя, — потому что они потеряли свое лицо, отказались от идеологии, растеряли бойцовские качества. Причем во всем — от внешней политики (однозначно проатлантической и антироссийской) до внутренней. Еще как-то держится ставшая оппозиционной ХДС/ХСС, но и ее рейтинги демонстрируют исторические минимумы. В этих обстоятельствах резко прибавляет АдГ — уже приближаясь к 25-процентной отметке. Появление партии Вагенкнехт затормозит рост альтернативщиков и даже лишит их части избирателей, но в среднесрочной перспективе успех новой партии даже выгоден АдГ.В германской политической системе формируется новая реальность: вместо одной "радикальной", "экстремистской" (как шельмовали АдГ ее противники) несистемной партии появляется две — с правого и левого флангов. И их популярность превосходит (или как минимум уже не уступает) всем так называемым системным народным партиям. То есть АдГ и партия Сары Вагенкнехт реально становятся правым и левым крылом немецкой политики, оттесняя к центру все потерявшие ориентацию и популярность старые партии. А потом альтернативщики и вагенкнехтчики становятся главными партиями страны, а в центре будет находиться бывшая правая ХДС/ХСС. Образуется совершенно новая модель немецкой политической системы, в которой больше невозможно будет игнорировать (точнее — изолировать) ни АдГ, ни реальных новых "патриотичных левых" Сары Вагенкнехт. И если через два года на выборах в бундестаг обе эти партии вместе возьмут больше трети голосов, вся политическая конструкция власти в ФРГ начнет стремительно меняться.

https://ria.ru/20231023/vagenknekht-1904773194.html

https://ria.ru/20231023/vybory-1904793032.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, германия, россия, политика, олаф шольц