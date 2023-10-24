https://ria.ru/20231024/genotsid-1904985655.html

Эксперт назвал геноцидом вывоз из СССР детей с признаками арийской крови

Эксперт назвал геноцидом вывоз из СССР детей с признаками арийской крови - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт назвал геноцидом вывоз из СССР детей с признаками арийской крови

Одной из форм нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны был вывоз в Германию советских детей, предположительно, немецкого происхождения, чтобы... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:11

2023-10-24T17:11

2023-10-24T17:12

россия

германия

ссср

калининградский областной суд

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Одной из форм нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны был вывоз в Германию советских детей, предположительно, немецкого происхождения, чтобы вырастить "истинных арийцев", заявил в суде генеральный директор АНО исторического просвещения "Цифровая история", преподаватель института истории Санкт-Петербургского государственного университета Егор Яковлев. Яковлев во вторник выступил в качестве эксперта на заседании Калининградского областного суда по иску прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии. Трансляция этого заседании проводилась на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". "Еще одна форма геноцида – это похищение детей. Были даны указания… по линии СС выявлять детей, предположительно принадлежащих к арийской расе, потому что нацистские ученые рассуждали так, что славяне долгое время жили по соседству с немцами, у них смешанные браки, и среди славян все-таки находятся какие-то арийцы, которые в маленьком возрасте еще не впитали в себя русскую, белорусскую, украинскую, большевистскую культуру и их можно переделать на немецкий лад", - рассказал Яковлев. Он добавил, что нет точных данных о том, сколько советских детей было вывезено в Германию подобным образом, поскольку утрачены документы организации "Лебенсборн" ("Источник жизни"), которая под эгидой СС занималась этой тематикой. Яковлев также высказал суду свое "особое мнение" по поводу того, что в приговоре по делу о геноциде народов СССР на территории Восточной Пруссии целесообразно отдельно учесть такую категорию, как еврейское население, поскольку евреи, в отличие от славян, подвергались тотальному уничтожению. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20231024/istoriya-1904925419.html

https://ria.ru/20231024/prigovory-1904977140.html

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россия, германия, ссср, калининградский областной суд, санкт-петербургский государственный университет