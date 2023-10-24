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"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа - РИА Новости, 24.10.2023
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19:09 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gazprom-1905018554.html
"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа
"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа - РИА Новости, 24.10.2023
"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа
"Газпром" заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа, но суммарный эффект от оптимизации операционных затрат составит более 1... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:09
2023-10-24T19:09
газпром
экономика
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Газпром" заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа, но суммарный эффект от оптимизации операционных затрат составит более 1 триллиона рублей экономии, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. Ранее во вторник совет директоров ПАО "Газпром" утвердил корректировки инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 год. "Из-за снижения рыночных цен на газ в первой половине 2023 года в новой редакции бюджета мы заложили сокращение поступлений от продажи газа. Однако это нашло адекватное отражение в наших операционных затратах - суммарный эффект от их оптимизации составит более 1 триллиона рублей экономии", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
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газпром, экономика, россия
Газпром, Экономика, Россия
"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа

Газпром заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Газпром" заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа, но суммарный эффект от оптимизации операционных затрат составит более 1 триллиона рублей экономии, сообщил зампред правления Фамил Садыгов.
Ранее во вторник совет директоров ПАО "Газпром" утвердил корректировки инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 год.
"Из-за снижения рыночных цен на газ в первой половине 2023 года в новой редакции бюджета мы заложили сокращение поступлений от продажи газа. Однако это нашло адекватное отражение в наших операционных затратах - суммарный эффект от их оптимизации составит более 1 триллиона рублей экономии", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
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