https://ria.ru/20231024/gazprom-1905018554.html

"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа

"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа - РИА Новости, 24.10.2023

"Газпром" заложил в редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа

"Газпром" заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа, но суммарный эффект от оптимизации операционных затрат составит более 1... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:09

2023-10-24T19:09

2023-10-24T19:09

газпром

экономика

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Газпром" заложил в новую редакцию бюджета сокращение поступлений от продажи газа, но суммарный эффект от оптимизации операционных затрат составит более 1 триллиона рублей экономии, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. Ранее во вторник совет директоров ПАО "Газпром" утвердил корректировки инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 год. "Из-за снижения рыночных цен на газ в первой половине 2023 года в новой редакции бюджета мы заложили сокращение поступлений от продажи газа. Однако это нашло адекватное отражение в наших операционных затратах - суммарный эффект от их оптимизации составит более 1 триллиона рублей экономии", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.

https://ria.ru/20231022/gazprom-1904495397.html

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газпром, экономика, россия