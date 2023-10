https://ria.ru/20231024/gaza-1904832431.html

Названо условие отмены наземной операции в Газе

Названо условие отмены наземной операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023

Названо условие отмены наземной операции в Газе

Военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или прекращена "на полпути" в связи с освобождением заложников, сообщила... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:09

2023-10-24T05:09

2023-10-24T05:09

в мире

израиль

россия

тель-авив

владимир путин

хамас

оон

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902671939_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_069ec89961f6340735c85cd8c713c7c0.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или прекращена "на полпути" в связи с освобождением заложников, сообщила газета Times of Israel. "Военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути", - сообщает газета. Как пишет издание, освобождение в пятницу американок - матери и дочери, привело к отсрочке наземного вторжения. Газета New York Times сообщала, что власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию в секторе Газа ввиду идущих переговоров с палестинским движением ХАМАС. Тем не менее, согласно The Times of Israel, военные "считают, что наземное наступление на самом деле может вынудить ХАМАС освободить заложников". Издание сообщает, что по мнению Армии обороны Израиля, для достижения поставленных правительством целей в войне с ХАМАС "военные должны начать свое наземное наступление в секторе Газа как можно раньше". Ранее сообщалось об освобождении движением ХАМАС двух американских заложников, матери и дочери, из-за плохого здоровья матери. Они были переданы сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК). Во вторник канцелярия израильского премьера сообщила, что две пожилые женщины освобождены в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа, они уже находятся на территории Израиля и направляются в госпиталь, где их встретят родственники. Издание Haaretz сообщило, что вертолет с освобожденными из сектора Газа заложницами прибыл в больницу в Тель-Авиве. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html

израиль

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году