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Названо условие отмены наземной операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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05:09 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/gaza-1904832431.html
Названо условие отмены наземной операции в Газе
Названо условие отмены наземной операции в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
Названо условие отмены наземной операции в Газе
Военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или прекращена "на полпути" в связи с освобождением заложников, сообщила... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:09
2023-10-24T05:09
в мире
израиль
россия
тель-авив
владимир путин
хамас
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или прекращена "на полпути" в связи с освобождением заложников, сообщила газета Times of Israel. "Военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути", - сообщает газета. Как пишет издание, освобождение в пятницу американок - матери и дочери, привело к отсрочке наземного вторжения. Газета New York Times сообщала, что власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию в секторе Газа ввиду идущих переговоров с палестинским движением ХАМАС. Тем не менее, согласно The Times of Israel, военные "считают, что наземное наступление на самом деле может вынудить ХАМАС освободить заложников". Издание сообщает, что по мнению Армии обороны Израиля, для достижения поставленных правительством целей в войне с ХАМАС "военные должны начать свое наземное наступление в секторе Газа как можно раньше". Ранее сообщалось об освобождении движением ХАМАС двух американских заложников, матери и дочери, из-за плохого здоровья матери. Они были переданы сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК). Во вторник канцелярия израильского премьера сообщила, что две пожилые женщины освобождены в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа, они уже находятся на территории Израиля и направляются в госпиталь, где их встретят родственники. Издание Haaretz сообщило, что вертолет с освобожденными из сектора Газа заложницами прибыл в больницу в Тель-Авиве. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Названо условие отмены наземной операции в Газе

Times of Israel: наземную операцию в Газе могут отменить из-за пленных

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Военные опасаются, что наземная операция Израиля в секторе Газа может быть отложена или прекращена "на полпути" в связи с освобождением заложников, сообщила газета Times of Israel.
«
"Военные боятся, что дальнейшее освобождение заложников ХАМАС может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути", - сообщает газета.
Как пишет издание, освобождение в пятницу американок - матери и дочери, привело к отсрочке наземного вторжения.
Газета New York Times сообщала, что власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию в секторе Газа ввиду идущих переговоров с палестинским движением ХАМАС.
Тем не менее, согласно The Times of Israel, военные "считают, что наземное наступление на самом деле может вынудить ХАМАС освободить заложников".
Издание сообщает, что по мнению Армии обороны Израиля, для достижения поставленных правительством целей в войне с ХАМАС "военные должны начать свое наземное наступление в секторе Газа как можно раньше".
Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля
23 октября, 10:57
Ранее сообщалось об освобождении движением ХАМАС двух американских заложников, матери и дочери, из-за плохого здоровья матери. Они были переданы сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК). Во вторник канцелярия израильского премьера сообщила, что две пожилые женщины освобождены в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа, они уже находятся на территории Израиля и направляются в госпиталь, где их встретят родственники. Издание Haaretz сообщило, что вертолет с освобожденными из сектора Газа заложницами прибыл в больницу в Тель-Авиве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивВладимир ПутинХАМАСООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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