При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ
Al-Jazeera: более 50 человек погибли после ударов Израиля по сектору Газа
© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. При израильских авиаударах по домам в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа погибли более 50 человек, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник.
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"Пятьдесят три человека, включая детей, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа", — заявил собеседник телеканала.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли двадцать россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.