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При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
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02:08 24.10.2023 (обновлено: 08:17 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/gaza-1904826953.html
При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ
При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ
При израильских авиаударах по домам в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа погибли более 50 человек, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:08
2023-10-24T08:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
рафах (провинция)
хамас
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. При израильских авиаударах по домам в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа погибли более 50 человек, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник."Пятьдесят три человека, включая детей, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа", — заявил собеседник телеканала.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли двадцать россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
тель-авив
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, рафах (провинция), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, Рафах (провинция), ХАМАС
При ударах Израиля по югу сектора Газа погибли более 50 человек, пишут СМИ

Al-Jazeera: более 50 человек погибли после ударов Израиля по сектору Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. При израильских авиаударах по домам в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа погибли более 50 человек, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник.
«
"Пятьдесят три человека, включая детей, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа", — заявил собеседник телеканала.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли двадцать россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-АвивРафах (провинция)ХАМАС
 
 
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