https://ria.ru/20231024/gabon-1904835064.html

США назвали события в Габоне переворотом и приостановили помощь

США назвали события в Габоне переворотом и приостановили помощь - РИА Новости, 24.10.2023

США назвали события в Габоне переворотом и приостановили помощь

США считают, что в Габоне произошел военный переворот, и останавливают большую часть помощи правительству республики, сообщил американский госдеп. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T06:08

2023-10-24T06:08

2023-10-24T06:08

в мире

габон

сша

али бонго ондимба

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США считают, что в Габоне произошел военный переворот, и останавливают большую часть помощи правительству республики, сообщил американский госдеп. "США пришли к выводу, что в Габоне имел место военный государственный переворот. В соответствии со статьей 7008 закона о ежегодных ассигнованиях Государственного департамента США приостанавливают большую часть американской помощи правительству Габона", - следует из заявления представителя госдепа Мэттью Миллера, опубликованного на сайте ведомства. В релизе подчеркивается, что гуманитарная помощь, а также помощь в области здравоохранения и образования, которую США оказывают населению Габона, продолжится. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.

https://ria.ru/20230914/gabon-1896240990.html

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в мире, габон, сша, али бонго ондимба