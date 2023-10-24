США назвали события в Габоне переворотом и приостановили помощь
США назвали события в Габоне переворотом и остановили большинство помощи ему
© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США считают, что в Габоне произошел военный переворот, и останавливают большую часть помощи правительству республики, сообщил американский госдеп.
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"США пришли к выводу, что в Габоне имел место военный государственный переворот. В соответствии со статьей 7008 закона о ежегодных ассигнованиях Государственного департамента США приостанавливают большую часть американской помощи правительству Габона", - следует из заявления представителя госдепа Мэттью Миллера, опубликованного на сайте ведомства.
В релизе подчеркивается, что гуманитарная помощь, а также помощь в области здравоохранения и образования, которую США оказывают населению Габона, продолжится.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.