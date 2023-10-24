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Fujitsu полностью вывела бизнес из России - РИА Новости, 24.10.2023
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14:05 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/fujitsu-1904922784.html
Fujitsu полностью вывела бизнес из России
Fujitsu полностью вывела бизнес из России - РИА Новости, 24.10.2023
Fujitsu полностью вывела бизнес из России
Компания Fujitsu полностью завершила процесс вывода из России всего бизнеса, об этом РИА Новости заявил представитель компании. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:05
2023-10-24T14:05
экономика
россия
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ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Компания Fujitsu полностью завершила процесс вывода из России всего бизнеса, об этом РИА Новости заявил представитель компании. "Нам известно о сообщениях СМИ. Как и было заявлено в марте 2022 года, компания остановила прием новых заказов на товары и обслуживание в России, полностью завершился перенос базы обслуживания и оказания услуг, и процесс вывода всего бизнеса уже полностью завершен", - сказал представитель компании. В середине месяца СМИ сообщали, что японский разработчик электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса. Однако тогда указывалось, что юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано лишь в августе следующего года. Японский производитель создал местное юридическое лицо еще в начале 2000 годов. Компания торговала в России ноутбуками, компьютерами и запчастями к ним. Кроме того, Fujitsu распространяла программные "решения" в сфере информационных технологий и коммуникаций. Японское предприятие приостановило свою работу после начала военной операцией на Украине Россией, не заявляя при этом о полном уходе с российского рынка.
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Новости
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экономика, россия
Экономика, Россия
Fujitsu полностью вывела бизнес из России

Японская Fujitsu полностью завершила процесс вывода бизнеса из России

© AP Photo / Katsumi KasaharaСтенд компании Fujitsu
Стенд компании Fujitsu - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Katsumi Kasahara
Стенд компании Fujitsu. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Компания Fujitsu полностью завершила процесс вывода из России всего бизнеса, об этом РИА Новости заявил представитель компании.
"Нам известно о сообщениях СМИ. Как и было заявлено в марте 2022 года, компания остановила прием новых заказов на товары и обслуживание в России, полностью завершился перенос базы обслуживания и оказания услуг, и процесс вывода всего бизнеса уже полностью завершен", - сказал представитель компании.
В середине месяца СМИ сообщали, что японский разработчик электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса. Однако тогда указывалось, что юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано лишь в августе следующего года.
Японский производитель создал местное юридическое лицо еще в начале 2000 годов. Компания торговала в России ноутбуками, компьютерами и запчастями к ним. Кроме того, Fujitsu распространяла программные "решения" в сфере информационных технологий и коммуникаций.
Японское предприятие приостановило свою работу после начала военной операцией на Украине Россией, не заявляя при этом о полном уходе с российского рынка.
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