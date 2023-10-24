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США по-прежнему не подтверждают применение Израилем белого фосфора в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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20:58 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/fosfor-1905036261.html
США по-прежнему не подтверждают применение Израилем белого фосфора в Газе
США по-прежнему не подтверждают применение Израилем белого фосфора в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
США по-прежнему не подтверждают применение Израилем белого фосфора в Газе
США по-прежнему не могут подтвердить использование израильской армией запрещенных боеприпасов с белым фосфором в Газе, заявил во вторник координатор по... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:58
2023-10-24T20:58
в мире
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сша
израиль
джон кирби
стефан дюжаррик
владимир путин
human rights watch
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США по-прежнему не могут подтвердить использование израильской армией запрещенных боеприпасов с белым фосфором в Газе, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Я не могу это подтвердить", - сообщил он журналистам на вопрос об использовании Израилем белого фосфора в Газе. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Представитель американского госдепа Мэттью Миллер 19 октября отметил, что у США также нет доказательств использования Израилем белого фосфора в Газе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/konflikt-1905034922.html
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в мире, россия, сша, израиль, джон кирби, стефан дюжаррик, владимир путин, human rights watch, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Израиль, Джон Кирби, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Human Rights Watch, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США по-прежнему не подтверждают применение Израилем белого фосфора в Газе

США по-прежнему не подтверждают использование Израилем белого фосфора в Газе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США по-прежнему не могут подтвердить использование израильской армией запрещенных боеприпасов с белым фосфором в Газе, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Я не могу это подтвердить", - сообщил он журналистам на вопрос об использовании Израилем белого фосфора в Газе.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Нетаньяху заявил о приближении следующего этапа ближневосточного конфликта
24 октября, 20:54
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Представитель американского госдепа Мэттью Миллер 19 октября отметил, что у США также нет доказательств использования Израилем белого фосфора в Газе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Лула да Силва: атаки ХАМАС не оправдывают убийства миллионов невинных людей
24 октября, 20:37
 
В миреРоссияСШАИзраильДжон КирбиСтефан ДюжаррикВладимир ПутинHuman Rights WatchХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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