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За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa - РИА Новости, 24.10.2023
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08:00 24.10.2023 (обновлено: 08:08 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html
За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa
За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa - РИА Новости, 24.10.2023
За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa
Иностранцы получат доступ к финансовым услугам в России, несмотря на санкции со стороны Visa и Mastercard. Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:00
2023-10-24T08:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
visa, inc.
mastercard, inc.
банки
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Иностранцы получат доступ к финансовым услугам в России, несмотря на санкции со стороны Visa и Mastercard. Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Выиграют и туристы, и предприниматели. Как это работает — в материале РИА Новости.Жест доброй волиПоправки к 115-ФЗ позволят открывать банковские счета без личного присутствия. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Эксперты полагают, что принятое решение — своеобразный жест доброй воли финансовых властей. Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец напоминает: банки уже все наладили в стране и не слишком волновались за приезжих, а турагентства переориентировались на российских клиентов. "Эта инициатива ЦБ призвана продемонстрировать открытость, готовность к сотрудничеству и взаимодействию, особенно на контрасте с США и ЕС, которые применяют совершенно полицейский подход", — подчеркивает он.Комфортные условияУход Visa и Mastercard доставил больше всего неудобств путешественникам и предпринимателям. Находясь в стране, иностранцы теряли доступ к своим средствам за границей — приходилось использовать наличные. Ограничение суммы, которую можно ввозить — десять тысяч долларов — было проблемой для приезжающих на долгое время, планирующих получить дорогостоящее медицинское обслуживание или приобретающих имущество. Теперь все станет намного проще.Это поможет и бизнесу. Переводы с иностранных счетов на российские часто блокируются банками до окончания проверок, требуемых законодательством. Для развития торговли и международных отношений важно было упростить транзакции."Зарубежные юрлица смогут накапливать денежные средства на счетах у себя дома, выводить их, когда нужно, и делать взаиморасчеты, например, для выплаты заработной платы сотрудникам или закупок в России", — объясняет вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Однако он не уверен, что компании и физлица получат право беспрепятственно выводить деньги в той валюте, которая требуется. "Теоретически закон это предполагает, но на практике иностранцам зачастую отказывают, даже в случае дивидендов от компаний в долларах и евро", — добавляет эксперт. Проблему решит открытие пары счетов — рублевого и валютного — или соглашение между странами об автоматической конвертации.Практическое применениеАналитики ожидают удаленного открытия первых карт к 2024-му, когда снимут все законодательные барьеры. "Продукт появится в крупнейших российских банках, известных за рубежом, кроме того, к инициативе могут присоединиться частные и региональные банки, работающие в туристических регионах", — предполагает Лобода.Это подтверждает и глава НСПК Владимир Комлев. Он уверен, что услуга онлайнового пополнения российской карты с иностранного счета будет крайне востребована. Так, Сбербанк сообщил о разработке такого продукта в сентябре. Михайлец оценил рынок эмиссии в сотни тысяч.Тем не менее он считает, что какие-то ограничения все же останутся, в первую очередь — из-за закона о противодействии отмыванию денег 115-ФЗ. В частности, это лимиты на разовую транзакцию и их общий объем, запрет на прямые переводы с карты на карту. "Россияне могут отправлять друг другу средства на карточку через СБП, мобильное приложение. Зарубежным пользователям, за исключением стран СНГ, почти наверняка этого не позволят", — поясняет Михайлец.Что касается ответных действий партнеров, то их, несомненно, ждут. По словам Мельникова, как правило, россиянам отказывают в открытии счета и смена стратегии облегчит ситуацию. Особенно если "карты туриста" начнут выпускать иностранные банки, работающие в России.
https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc., банки
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Visa, Inc., MasterCard, Inc., Банки
За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa

Открывать российские счета удаленно смогут 25 стран

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты и банковские карты международных платежных систем Visa и MasterCard
Монеты и банковские карты международных платежных систем Visa и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Иностранцы получат доступ к финансовым услугам в России, несмотря на санкции со стороны Visa и Mastercard. Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Выиграют и туристы, и предприниматели. Как это работает — в материале РИА Новости.

Жест доброй воли

Поправки к 115-ФЗ позволят открывать банковские счета без личного присутствия. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пункт обмена валют в Москве
Эксперты полагают, что принятое решение — своеобразный жест доброй воли финансовых властей. Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец напоминает: банки уже все наладили в стране и не слишком волновались за приезжих, а турагентства переориентировались на российских клиентов. "Эта инициатива ЦБ призвана продемонстрировать открытость, готовность к сотрудничеству и взаимодействию, особенно на контрасте с США и ЕС, которые применяют совершенно полицейский подход", — подчеркивает он.

Комфортные условия

Уход Visa и Mastercard доставил больше всего неудобств путешественникам и предпринимателям. Находясь в стране, иностранцы теряли доступ к своим средствам за границей — приходилось использовать наличные. Ограничение суммы, которую можно ввозить — десять тысяч долларов — было проблемой для приезжающих на долгое время, планирующих получить дорогостоящее медицинское обслуживание или приобретающих имущество. Теперь все станет намного проще.
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Это поможет и бизнесу. Переводы с иностранных счетов на российские часто блокируются банками до окончания проверок, требуемых законодательством. Для развития торговли и международных отношений важно было упростить транзакции.
"Зарубежные юрлица смогут накапливать денежные средства на счетах у себя дома, выводить их, когда нужно, и делать взаиморасчеты, например, для выплаты заработной платы сотрудникам или закупок в России", — объясняет вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Однако он не уверен, что компании и физлица получат право беспрепятственно выводить деньги в той валюте, которая требуется. "Теоретически закон это предполагает, но на практике иностранцам зачастую отказывают, даже в случае дивидендов от компаний в долларах и евро", — добавляет эксперт. Проблему решит открытие пары счетов — рублевого и валютного — или соглашение между странами об автоматической конвертации.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Доллары США и рубли

Практическое применение

Аналитики ожидают удаленного открытия первых карт к 2024-му, когда снимут все законодательные барьеры. "Продукт появится в крупнейших российских банках, известных за рубежом, кроме того, к инициативе могут присоединиться частные и региональные банки, работающие в туристических регионах", — предполагает Лобода.
Это подтверждает и глава НСПК Владимир Комлев. Он уверен, что услуга онлайнового пополнения российской карты с иностранного счета будет крайне востребована. Так, Сбербанк сообщил о разработке такого продукта в сентябре. Михайлец оценил рынок эмиссии в сотни тысяч.
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Тем не менее он считает, что какие-то ограничения все же останутся, в первую очередь — из-за закона о противодействии отмыванию денег 115-ФЗ. В частности, это лимиты на разовую транзакцию и их общий объем, запрет на прямые переводы с карты на карту. "Россияне могут отправлять друг другу средства на карточку через СБП, мобильное приложение. Зарубежным пользователям, за исключением стран СНГ, почти наверняка этого не позволят", — поясняет Михайлец.
Что касается ответных действий партнеров, то их, несомненно, ждут. По словам Мельникова, как правило, россиянам отказывают в открытии счета и смена стратегии облегчит ситуацию. Особенно если "карты туриста" начнут выпускать иностранные банки, работающие в России.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев
Председатель правления, генеральный директор АО НСПК Владимир Комлев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Visa, Inc.MasterCard, Inc.Банки
 
 
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