https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa

За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa - РИА Новости, 24.10.2023

За границу без наличных. Россия придумала, как обойтись без Visa

Иностранцы получат доступ к финансовым услугам в России, несмотря на санкции со стороны Visa и Mastercard. Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

visa, inc.

mastercard, inc.

банки

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Иностранцы получат доступ к финансовым услугам в России, несмотря на санкции со стороны Visa и Mastercard. Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Выиграют и туристы, и предприниматели. Как это работает — в материале РИА Новости.Жест доброй волиПоправки к 115-ФЗ позволят открывать банковские счета без личного присутствия. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Эксперты полагают, что принятое решение — своеобразный жест доброй воли финансовых властей. Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец напоминает: банки уже все наладили в стране и не слишком волновались за приезжих, а турагентства переориентировались на российских клиентов. "Эта инициатива ЦБ призвана продемонстрировать открытость, готовность к сотрудничеству и взаимодействию, особенно на контрасте с США и ЕС, которые применяют совершенно полицейский подход", — подчеркивает он.Комфортные условияУход Visa и Mastercard доставил больше всего неудобств путешественникам и предпринимателям. Находясь в стране, иностранцы теряли доступ к своим средствам за границей — приходилось использовать наличные. Ограничение суммы, которую можно ввозить — десять тысяч долларов — было проблемой для приезжающих на долгое время, планирующих получить дорогостоящее медицинское обслуживание или приобретающих имущество. Теперь все станет намного проще.Это поможет и бизнесу. Переводы с иностранных счетов на российские часто блокируются банками до окончания проверок, требуемых законодательством. Для развития торговли и международных отношений важно было упростить транзакции."Зарубежные юрлица смогут накапливать денежные средства на счетах у себя дома, выводить их, когда нужно, и делать взаиморасчеты, например, для выплаты заработной платы сотрудникам или закупок в России", — объясняет вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Однако он не уверен, что компании и физлица получат право беспрепятственно выводить деньги в той валюте, которая требуется. "Теоретически закон это предполагает, но на практике иностранцам зачастую отказывают, даже в случае дивидендов от компаний в долларах и евро", — добавляет эксперт. Проблему решит открытие пары счетов — рублевого и валютного — или соглашение между странами об автоматической конвертации.Практическое применениеАналитики ожидают удаленного открытия первых карт к 2024-му, когда снимут все законодательные барьеры. "Продукт появится в крупнейших российских банках, известных за рубежом, кроме того, к инициативе могут присоединиться частные и региональные банки, работающие в туристических регионах", — предполагает Лобода.Это подтверждает и глава НСПК Владимир Комлев. Он уверен, что услуга онлайнового пополнения российской карты с иностранного счета будет крайне востребована. Так, Сбербанк сообщил о разработке такого продукта в сентябре. Михайлец оценил рынок эмиссии в сотни тысяч.Тем не менее он считает, что какие-то ограничения все же останутся, в первую очередь — из-за закона о противодействии отмыванию денег 115-ФЗ. В частности, это лимиты на разовую транзакцию и их общий объем, запрет на прямые переводы с карты на карту. "Россияне могут отправлять друг другу средства на карточку через СБП, мобильное приложение. Зарубежным пользователям, за исключением стран СНГ, почти наверняка этого не позволят", — поясняет Михайлец.Что касается ответных действий партнеров, то их, несомненно, ждут. По словам Мельникова, как правило, россиянам отказывают в открытии счета и смена стратегии облегчит ситуацию. Особенно если "карты туриста" начнут выпускать иностранные банки, работающие в России.

https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc., банки