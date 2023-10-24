https://ria.ru/20231024/f-16-1905004328.html

Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла в зону палестино-израильского конфликта

Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла в зону палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 24.10.2023

Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла в зону палестино-израильского конфликта

Эскадрилья американских истребителей F-16 прибыла в зону палестино-израильского конфликта, заявили в Центральном командовании США. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:16

2023-10-24T18:16

2023-10-24T18:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Эскадрилья американских истребителей F-16 прибыла в зону палестино-израильского конфликта, заявили в Центральном командовании США."Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии", — говорится в публикации в соцсети Х.Регион Центрального командования США включает 21 государство на Ближнем Востоке, северо-востоке Африки, а также в Центральной и Южной Азии. Речь идет о таких странах, как Израиль, Ирак, Иран, Ливан, Сирия, и других.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231024/izrail-1904909752.html

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