Эскадрилья F-16 ВВС США прибыла в зону палестино-израильского конфликта
Эскадрилья F-16 усилила присутствие США в зоне палестино-израильского конфликта
© Фото : U.S. Air National Guard / Senior Airman Amy RangelИстребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США прибыл в зону палестино-израильского конфликта
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США прибыл в зону палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Эскадрилья американских истребителей F-16 прибыла в зону палестино-израильского конфликта, заявили в Центральном командовании США.
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"Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии", — говорится в публикации в соцсети Х.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.