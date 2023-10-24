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Евро на Мосбирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля - РИА Новости, 24.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:17 24.10.2023 (обновлено: 19:02 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/evro-1905004761.html
Евро на Мосбирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля
Евро на Мосбирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля - РИА Новости, 24.10.2023
Евро на Мосбирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля
Российская валюта продолжает укрепляться, евро на торгах опускался до 99 рублей впервые с 11 июля, но затем немного скорректировался, следует из данных... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:17
2023-10-24T19:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться, евро на торгах опускался до 99 рублей впервые с 11 июля, но затем немного скорректировался, следует из данных Московской биржи.По данным на 18:24 мск, курс евро расчетами "завтра" опускается на 1,45 рубля — до 99,1 рубля.Доллар дешевеет на 93 копейки — до 93,5 рубля.Юань снижается на 13 копеек — до 12,75 рубля.Российская валюта продолжает уверенно расти к основным валютам пятую сессию подряд — на фоне продажи валюты экспортерами для уплаты налогов.Кроме того, на этой неделе состоится заседание Центробанка, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку. Ожидание этого решения также поддерживает рубль, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Евро на Мосбирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля

Курс евро на Московской бирже опустился до 99 рублей впервые с 11 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться, евро на торгах опускался до 99 рублей впервые с 11 июля, но затем немного скорректировался, следует из данных Московской биржи.
По данным на 18:24 мск, курс евро расчетами "завтра" опускается на 1,45 рубля — до 99,1 рубля.
Доллар дешевеет на 93 копейки — до 93,5 рубля.
Юань снижается на 13 копеек — до 12,75 рубля.
Российская валюта продолжает уверенно расти к основным валютам пятую сессию подряд — на фоне продажи валюты экспортерами для уплаты налогов.
Кроме того, на этой неделе состоится заседание Центробанка, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку. Ожидание этого решения также поддерживает рубль, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.
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