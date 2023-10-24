https://ria.ru/20231024/eks-genprokuror-1904974178.html

Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке

Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке - РИА Новости, 24.10.2023

Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что обратится в суд, чтобы добиться отмены указа президента республики Майи Санду о его... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:37

2023-10-24T16:37

2023-10-24T16:37

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что обратится в суд, чтобы добиться отмены указа президента республики Майи Санду о его освобождении от должности. В октябре прошлого года Высший совет прокуроров Молдавии отстранил Стояногло от должности генпрокурора, он был задержан. Это произошло после брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. Стояногло до 9 декабря находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Чиновника обвиняют в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Санду в конце сентября в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона. При этом Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека. "Решение президента об освобождении меня с должности будет опротестовано в административном порядке. До этого мы использовали путь, предусмотренный законом, то есть мы обратились в администрацию президента и уже получили ответ. Завтра-послезавтра обратимся в судебную инстанцию, чтобы аннулировать и приостановить указ президента", - заявил Стояногло на брифинге. Он не исключает, что обратится и в Конституционный суд, чтобы добиться справедливости. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента".

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231024/sud-1904889053.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз