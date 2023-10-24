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Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке - РИА Новости, 24.10.2023
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16:37 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/eks-genprokuror-1904974178.html
Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке
Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке - РИА Новости, 24.10.2023
Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке
Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что обратится в суд, чтобы добиться отмены указа президента республики Майи Санду о его... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:37
2023-10-24T16:37
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молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что обратится в суд, чтобы добиться отмены указа президента республики Майи Санду о его освобождении от должности. В октябре прошлого года Высший совет прокуроров Молдавии отстранил Стояногло от должности генпрокурора, он был задержан. Это произошло после брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. Стояногло до 9 декабря находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Чиновника обвиняют в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Санду в конце сентября в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона. При этом Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека. "Решение президента об освобождении меня с должности будет опротестовано в административном порядке. До этого мы использовали путь, предусмотренный законом, то есть мы обратились в администрацию президента и уже получили ответ. Завтра-послезавтра обратимся в судебную инстанцию, чтобы аннулировать и приостановить указ президента", - заявил Стояногло на брифинге. Он не исключает, что обратится и в Конституционный суд, чтобы добиться справедливости. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента".
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231024/sud-1904889053.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз
Экс-генпрокурор Молдавии оспорит в суде указ о своей отставке

Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло оспорит указ президента о своей отставке

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что обратится в суд, чтобы добиться отмены указа президента республики Майи Санду о его освобождении от должности.
В октябре прошлого года Высший совет прокуроров Молдавии отстранил Стояногло от должности генпрокурора, он был задержан. Это произошло после брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. Стояногло до 9 декабря находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Чиновника обвиняют в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Санду в конце сентября в соответствии с рекомендациями ЕС подписала указ об освобождении Стояногло от должности генпрокурора, поскольку он подозревается в многочисленных нарушениях закона. При этом Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
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21 сентября, 16:49
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"Решение президента об освобождении меня с должности будет опротестовано в административном порядке. До этого мы использовали путь, предусмотренный законом, то есть мы обратились в администрацию президента и уже получили ответ. Завтра-послезавтра обратимся в судебную инстанцию, чтобы аннулировать и приостановить указ президента", - заявил Стояногло на брифинге.
Он не исключает, что обратится и в Конституционный суд, чтобы добиться справедливости. В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента".
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении
24 октября, 12:26
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюз
 
 
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