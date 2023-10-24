https://ria.ru/20231024/ekologiya-1904897577.html

Стартовал прием заявок на международную премию "Экология – дело каждого"

Стартовал прием заявок на международную премию "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 24.10.2023

Стартовал прием заявок на международную премию "Экология – дело каждого"

Начался прием заявок на участие в IV Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", прием продлится до 1 апреля 2024 года, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:47

2023-10-24T12:47

2023-10-24T12:59

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

премии

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Начался прием заявок на участие в IV Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", прием продлится до 1 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба премии. Участвовать могут граждане любой страны и возраста. Принимаются творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды. В этом году обладатели дипломов призера или победителя премии в номинациях "Экомир", "Экоблогер", "Экомультфильм", "Экопроект", "ESG-поколение", "Экотуризм", "Экопросвещение", "Экорисунок" и "Экофокус" получали два балла при поступлении в российский вуз – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Еще один партнер – РУДН - принял на бюджетное место призера премии "Экология – дело каждого" Самира Искакова. "Премия "Экология – дело каждого" дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу премию лучший проект в защиту экологии", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-служба. Она поблагодарила РУДН и НИУ ВШЭ за поддержку премии и ее участников, а также подчеркнула, что участие в проекте дает молодым людям шанс получить лучшее образование, построить будущую карьеру и стать сопричастным к реализации национальных целей развития страны. В пресс-службе добавили, что благодаря соглашениям с несколькими российскими вузами участники проекта в этом году также могли воспользоваться дополнительными баллами при поступлении в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. По словам Радионовой, идут переговоры о подобных соглашениях и с другими вузами. Для того, чтобы принять участие, нужно отправить заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимаются в 10 индивидуальных номинациях – "ESG-поколение", "Экоблогер", "Экология души", "Экомир", "Экомультфильм", "Экопроект", "Экопросвещение", "Экорисунок", "Экотуризм", "Экофокус", и двух командных номинациях – "Экосемья" и "Экосоюз" (в предыдущих сезонах эта номинация называлась "Экошкола"). В номинации "Экосоюз" участниками могут стать учреждения и организации, которые работают в области защиты окружающей среды и экологического просвещения с детьми от 0 до 18 лет, а в номинации "Экосемья" – семьи с детьми такой же возрастной категории. В номинациях "Экопросвещение", "Экология души" и "Экотуризм" отсутствует верхняя граница по возрасту, поэтому в них могут участвовать, в том числе, люди старшего поколения. Итоги четвертого сезона будут подведены в мае 2024 года. Итоги уходящего третьего сезона премии будут объявлены 22 ноября во время конференции в МИА "Россия сегодня", которая будет транслироваться онлайн на все регионы России и зарубежные страны. Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20231010/aktsiya-1901760701.html

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, премии, россия