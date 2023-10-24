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Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
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10:28 24.10.2023 (обновлено: 10:41 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/egipet-1904858206.html
Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа
Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа
Египет играет ключевую роль в деле освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа, усилия Каира эффективны и Израиль очень их ценит, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:28
2023-10-24T10:41
египет
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Египет играет ключевую роль в деле освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа, усилия Каира эффективны и Израиль очень их ценит, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Египет играет ключевую роль в вопросах, касающихся заложников и пропавших без вести. Усилия (Каира) в этом вопросе эффективны и очень ценны. Мы сотрудничаем и работаем вместе с Египтом и очень благодарны ему и Красному кресту", - заявил Хагари на брифинге.Представитель армии напомнил, что вчера были освобождены две пожилые заложницы, отметив, что их мужья по-прежнему среди заложников. Со вчерашнего дня подтвержденное число заложников ХАМАС не изменилось и составляет 222.
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египет, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Египет, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о ключевой роли Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Сектор Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Египет играет ключевую роль в деле освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа, усилия Каира эффективны и Израиль очень их ценит, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"Египет играет ключевую роль в вопросах, касающихся заложников и пропавших без вести. Усилия (Каира) в этом вопросе эффективны и очень ценны. Мы сотрудничаем и работаем вместе с Египтом и очень благодарны ему и Красному кресту", - заявил Хагари на брифинге.
Представитель армии напомнил, что вчера были освобождены две пожилые заложницы, отметив, что их мужья по-прежнему среди заложников. Со вчерашнего дня подтвержденное число заложников ХАМАС не изменилось и составляет 222.
 
ЕгипетВ миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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