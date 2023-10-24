https://ria.ru/20231024/dvoynik-1904892020.html

Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками

Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками - РИА Новости, 24.10.2023

Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками

Двойников у президента РФ Владимира Путина нет, эта информация относится к категории абсурдных информационных уток, сказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:35

2023-10-24T12:35

2023-10-24T12:35

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Двойников у президента РФ Владимира Путина нет, эта информация относится к категории абсурдных информационных уток, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения о наличии у Путина двойников. "Я вам могу сказать, что никаких нет двойников, что касается работы и так далее. Это знаете, относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20231024/putin-1904891426.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика