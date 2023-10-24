https://ria.ru/20231024/dvoynik-1904892020.html
Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками
Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками - РИА Новости, 24.10.2023
Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками
Двойников у президента РФ Владимира Путина нет, эта информация относится к категории абсурдных информационных уток, сказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:35
2023-10-24T12:35
2023-10-24T12:35
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Двойников у президента РФ Владимира Путина нет, эта информация относится к категории абсурдных информационных уток, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения о наличии у Путина двойников. "Я вам могу сказать, что никаких нет двойников, что касается работы и так далее. Это знаете, относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20231024/putin-1904891426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков назвал утверждения о двойниках Путина утками
Песков назвал утверждения о наличии у Путина двойников абсурдными утками