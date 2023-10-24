https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 24.10.2023
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутки и еще двух машин в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:22
2023-10-24T14:22
2023-10-24T14:22
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутки и еще двух машин в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Авария произошла во вторник на шоссе Энтузиастов. "По предварительным данным, в результате ДТП четыре человека из маршрутки получили ушибы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутки и еще двух машин в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Авария произошла во вторник на шоссе Энтузиастов.
"По предварительным данным, в результате ДТП четыре человека из маршрутки получили ушибы", - сказал собеседник агентства.
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