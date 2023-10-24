https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html

В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 24.10.2023

В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутки и еще двух машин в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:22

2023-10-24T14:22

2023-10-24T14:22

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутки и еще двух машин в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Авария произошла во вторник на шоссе Энтузиастов. "По предварительным данным, в результате ДТП четыре человека из маршрутки получили ушибы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)