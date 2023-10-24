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Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/drony-1904834895.html
Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ
Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ
Российские военные через перехват видеосигнала распознали тактику украинских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона 200-й отдельной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:04
2023-10-24T06:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Российские военные через перехват видеосигнала распознали тактику украинских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южного военного округа. "Так как они пользуются частотами 5,8 (гигагерц – ред.), мы можем их "поймать" (перехватить сигнал – ред.) и увидеть, как они работают. Мы за этим тоже регулярно наблюдаем. И мы обратили внимание, что для них свойственна именно "свободная охота", – сказал оператор с позывным "Каспер". По его словам, это означает, что операторы украинских FPV-дронов определяют цель в случае ее появления, когда коптер уже находится в небе. Обычно боевая работа дронов-камикадзе производится по заранее обозначенным целям. Они выявляются с помощью дронов аэроразведки, и операторам передаются точные координаты, на которые и вылетает FPV-дрон. "Дрон противника пытается как можно глубже залететь в наш непосредственный тыл или на передовые линии, ищет пути снабжения, дороги какие-то, и находится там, просто висит или летает возле этой дороги, пока не заметит цель. То есть он не идет на какую-то цель непосредственно, он ее сам ищет", – рассказал российский военный. Собеседник агентства отметил, что противник не экономит дроны: когда у беспилотника садится батарея, он просто падает и взрывается, а ему на смену сразу же отправляют новый.
https://ria.ru/20231024/poteri-1904831906.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ

Российские военные с помощью видео распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинские дроны-камикадзе
Украинские дроны-камикадзе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинские дроны-камикадзе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Российские военные через перехват видеосигнала распознали тактику украинских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южного военного округа.
«
"Так как они пользуются частотами 5,8 (гигагерц – ред.), мы можем их "поймать" (перехватить сигнал – ред.) и увидеть, как они работают. Мы за этим тоже регулярно наблюдаем. И мы обратили внимание, что для них свойственна именно "свободная охота", – сказал оператор с позывным "Каспер".
По его словам, это означает, что операторы украинских FPV-дронов определяют цель в случае ее появления, когда коптер уже находится в небе. Обычно боевая работа дронов-камикадзе производится по заранее обозначенным целям. Они выявляются с помощью дронов аэроразведки, и операторам передаются точные координаты, на которые и вылетает FPV-дрон.
"Дрон противника пытается как можно глубже залететь в наш непосредственный тыл или на передовые линии, ищет пути снабжения, дороги какие-то, и находится там, просто висит или летает возле этой дороги, пока не заметит цель. То есть он не идет на какую-то цель непосредственно, он ее сам ищет", – рассказал российский военный.
Собеседник агентства отметил, что противник не экономит дроны: когда у беспилотника садится батарея, он просто падает и взрывается, а ему на смену сразу же отправляют новый.
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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